Tužba Facebooku zbog „fact-checkinga“

Bivši TV voditelj, a sada proizvođač vlastitog sadržaja na webu, John Stossel, tuži Facebook tvrdeći da je svojim fact-checking komentarima njegovih videa doveo do smanjenja gledanosti i posljedično pada prihoda

Američki bivši TV voditelj John Stossel koji je karijeru gradio preko ABC Newsa i Fox Newsa, dobitnik brojnih Emmyja, nagrada američkog National Press Cluba i autor mnogih knjiga, podigao je tužbu protiv Facebooka, točnije, njihovog procesa fact-checkinga (ili „fact-checkinga“ – ovisno o tome koga pitate i o kojoj se temi priča…) za koji tvrdi da mu je nanio nepopravljivu profesionalnu štetu, a k tome i financijsku.

Stossel je libertarijanac i dosljedni negator klimatskih promjena, ali dok je Facebook naklonjen prvima, drugima baš i nije, pa su tako Stosselovi videi na temu klimatologije koji su u suprotnosti s općeprihvaćenim stavovima struke na tu temu nakon provjere podataka označeni kao „partly false informations“ (video Are We All Doomed?) tek kao „missing context“ (video Government Fueled Fires).

Kako Stosselu mjesečno njegovi postovi na Facebooku generiraju prosječno oko 10.000 dolara prihoda (ne računajući one na YouTubeu i Instagramu gdje također objavljuje) u njegovom slučaju ne radi se samo o običnom aktivizmu već i o izvoru prihoda za koji tvrdi da su mu (pored reputacije) bitno narušeni ovakvim Facebookovim ocjenama.

Prema njegovim statistikama, prihodi od oglasa vezanih uz njegov video na Facebooku smanjili su se za 45% nakon oznake da sadrže djelomice netočne informacije, odnosno da su predstavljeni van konteksta, a k tome su mu onemogućili ponovnu objavu Government Fueled Fires videa, što bi mu donijelo novih 1,2 milijuna pregleda i dodatne izvore prihoda, što je izračunao ma temelju ranijih svojih postova.

Bit će zanimljivo pratiti ovu parnicu iz više razloga, bez obzira na čijoj ste strani u ovom konkretnom slučaju – klimatskih negacionista ili na strani većinskog mišljenja struke – jer sam proces provjere podataka koji sprovodi Facebook ima brojne kritičare sa svih strana – od nejasnog i netransparentnog procesa provjere; preko navodne nestručnosti i pristranosti samih „fact-checkera“ pa do prigovora zbog nedosljednosti jer su velike američke medijske kuće u pravilu posve izuzete od provjere bilo kakve istinitosti informacija u njihovim materijalima, dok same služe kao „newspapers of record“, odnosno, oni kojima se utječe za provjeru točnosti informacija, iako se i u daljoj i bližoj prošlosti pokazalo da i sami počesto šire netočne informacije kao što je fijasko s navodnim oružjem za masovno uništenje koje je službeno bilo povod za invaziju i okupaciju Iraka, primjerice, ali i brojne druge recentnije teme (koje nećemo poimence navoditi da se ne bi zahuktala rasprava pod člankom).