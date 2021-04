Warzone.com prijetio Activisionu, stvar završila na sudu

Veliki Activision je na kalifornijskom sudu zatražio zaštitu protiv tvorca igre Warzone, izvjesnog Fizzera, koji im je prošle godine poslao upozorenje da prestanu koristiti ime Warzone. Naime, u studenom prošle godine je spomenuti poslao pismo upozorenja u kojem kaže kako je njegovo pravo zatražiti od Activisiona prestanak korištenja zaštićenog imena Warzone, te mu nadoknaditi postojeću štetu izvjesnom svotom. To je dakako uzburkalo odvjetnike izdavača koji su se rastrčali s papirima pod rukama i krenuli sudski spriječiti bilo kakav pokušaj tužbe, a kao dokaz navode da je Activision zaštitio Warzone u lipnju prošle godine, dok je Fizzer isto to napravio četiri mjeseca kasnije.

Na oko, u pravu su, no problem je što Fizzer tvrdi kako se na taj potez odlučio jer Activisionov patent radi štetu njegovoj igri jer imenom "zbunjuje i vara potencijalne igrače", a dodatni mu je plus što Warzone.com postoji od studenog 2017. godine, dakle preko dvije godine prije izlaska Call of Duty: Warzonea. U Activisionu pak pomalo posprdno kažu kako dvije igre ne mogu biti različitije jer je "tuženikov proizvod niskobudžetna igra nalik na Risk tvrtke Hasbro", te da je teško povjerovati da bi netko ova dva naslova mogao dovesti u bilo kakvu vezu ili ih zamijeniti. Živo nas zanima hoće li im to proći, no znamo da imaju iskustva sa sudovima i sve je moguće. Primjerice, prošli mjesec im je pošlo za rukom zatvoriti stranice SBMM Warzone koje su pratile statistike igrača zbog navodnog kršenja licenčnog ugovora i zakona o privatnosti, iako je vjerojatniji razlog taj što su iste vrtjele oglase i imale plaćeno premium članstvo, a njima nisu dali dio kolača.