ASRockovi Phantomi uskoro i u EU trgovinama

ASRockovi Radeoni iz Phantom serije u konačnici stižu i na europsko tržište i to vrlo skoro – već prvog dana mjeseca srpnja

Kako vam je zasigurno poznato nedavno se i ASRock uključio u proizvodnju grafičkih kartica. Prva i za sada jedina serija nosi naziv Phantom Gaming i čine ju isključivo AMD-ovi Radeoni iz serija RX550, RX560, RX570 i RX580.

Podsjetimo se i kako je nedugo po objavi te vijesti stigla i nova po kojoj je AMD zabranio ASRocku da svoje grafičke kartice prodaje na europskom i američkom tržištu. Prema tadašnjem izvoru – Igoru Wallosseku (Tom's Hardware Germany) prodaja im je bila dopuštena samo na azijskom tržištu.

No, uskoro je stigao i demantij tih navoda. Naime, nije AMD ASRocku zabranio prodaju na drugim tržištima već je to bila odluka koju je donio sam ASRock, odnosno vodeći ljudi te tvrtke. U početku im je namjera bila prodavati svoje grafičke kartice samo rudarima kriptovaluta i industrijskim korisnicima i to u ne manjim količinama od 500 komada.

Srećom po ljubitelje brenda, ASRock se predomislio i odlučio svoje Radeone iz Phantom Gaming serije ponuditi i europskim kupcima. Razlog tomu je možda nedavna informacija kako je strelovit rast bitcoina od prije par mjeseci bio umjetan, što je možda i rezultiralo strahom od gomilanja zaliha koje u konačnici neće biti prodane.

Koji god razlog bio ili ne, ASRock će 1. srpnja 2018. godine pustiti u prodaju tri modela. Najskuplji bit će Phantom Gaming X RX 580 8G OC za kojeg će biti potrebno izdvojiti 329 eura. Slabiji modeli RX 570 8G OC i RX 570 4G OC stajat će 319 eura i 295 eura.