ASRock Phantom Gaming B860 Lightning WiFi - Dobro opremljena i pristupačna

Jedan od najvećih problema pri predstavljanju aktualne generacije Intelovih stolnih procesora bila je njihova cijena, kao i ukupna cijena pripadajuće platforme. Nesumnjivo, novi su procesori donijeli niz noviteta i poboljšanja, ali unatoč konkurentnim performansama, na tržištu nisu uspjeli značajno ugroziti dominantne AMD-ove Ryzene. Danas, godinu dana kasnije, situacija je ponešto drukčija – čak se i u domaćim trgovinama može pronaći solidno opremljena matična ploča razumne cijene. Jednu takvu nudi ASRock, a naziva ju Phantom Gaming B860 Lightning WiFi.