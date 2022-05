Kanadski IPTV pirat pristao platiti preko pola milijarde dolara odštete

Nakon što su ga dva distributera tužila za povredu autorskih prava, jedan je kanadski "poduzetni" pirat na sudu s njima došao do nagodbe prema kojoj ima platiti čak 585 milijuna dolara

Još u prosincu 2020. godine distributeri satelitskih TV programa DISH Network i sestrinski im NagraStar pokrenuli su tužbu protiv Kanađanina po imenu Carlos Rocha. Optužili su ga za vođenje velikog ilegalnog poslovnog pothvata, prodaje ilegalnih IPTV pretplata, za što su priložili dokaze o najmanje 260 takvih slučajeva. Rocha je, prema tužbi, prodavao ilegalni pristup kanalima za koje ovi operateri drže vlasnička prava te im time počinio štetu.

Astronomska odšteta

Tijekom vlastite istrage tužitelji su otkrili kako je Rocha vodio ekstenzivnu operaciju piratiziranja, odnosno da je vodio najmanje desetak "usluga" koje su nudile pristup ilegalnim IPTV streamovima, pod različitim tržišnim imenima (Simply-TV, SET TV, SolTV, Stream Solutions, BimoTV, TVStreamsNow, OneStepTV, IbexTV, MagnumStreams, Prime Tyme TV, Lazer TV Streams, Griff TV, Flix Streams, CantGetEnoughTV…).

Od suda na Floridi su zatražili da mu odredi zabranu daljnjeg obavljanja te djelatnosti, ali i da mu naredi plaćanje odštete – u visini od najmanje 10, a najviše 100 tisuća dolara po zabilježenom kršenju autorskih prava, tj. po uređaju koji je prodao. Ovih dana sudska je parnica privedena kraju, a tužitelj i tuženik navodno su postigli dogovor. Rocha je pristao platiti čak 585 milijuna dolara odštete. Radi li se o taktičkom pravnom potezu, prisili ili pak stvarnoj namjeri da navedeni iznos plati, za sada nije poznato.

Ono što je poznato, jest da to ovom kanadskom piratu nije prvi ovakav prijestup. Krajem 2018. godine njegov SET TV morao je istom operateru, DISH Networku, platiti 90 milijuna dolara za istu vrstu kršenja vlasničkih prava na prijenos sadržaja. Tada je bilo objavljeno kako je ova usluga koštala 20 dolara na mjesec, a davala je pretplatnicima pristup do 500-tinjak televizijskih kanala, uključujući one sa sadržajima dostupnim na zahtjev te pay-per-view sadržajima.