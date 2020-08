Piratiziranje filmova može čak i povećati zaradu od kino ulaznica

Znanstveni rad doveo je u vezu dostupnost kvalitetnih piratskih kopija filmova i njihove zarade u prvim tjednima kino distribucije i došao do nekih zanimljivih zaključaka

U američkom časopisu National Bureau of Economic Research objavljen je rad dvojice znanstvenika, Anthonyja Koschmanna i Yi Qiana, koji se bavi utjecajem piratstva na kino distribuciju filmova. Do sada je uvriježeno mišljenje, potkrijepljeno isto tako znanstvenim analizama, bilo da dostupnost filmova raznim piratskim kanalima umanjuje njihove prihode u legalnoj distribuciji, no ovaj rad kaže da ne mora uvijek biti tako.

Kanibaliziranje legalne prodaje može se izbjeći u određenim uvjetima, a piratska se distribucija može iskoristiti i kao komplementarna onoj legalnoj, te poslužiti kao dodatni marketing filmovima, stoji u ovom radu.

Analiza prihoda i dostupnosti na The Pirate Bayu je pokazala da dostupnost kvalitetne piratske kopije u prvom tjednu prikazivanja filmova u kinima može smanjiti nesigurnost publike, te ih nagnati da posjete kino. Rezultati analize kažu da u prosjeku porast kvalitete piratskog filma za 1% povećava njegove prihode u kinima za 0,52%.

Prvo pozitivan, zatim negativan utjecaj

Međutim, ovaj je efekt vidljiv samo u prvom tjednu prikazivanja, kada je spomenuta nesigurnost publike još na visokim razinama. U tom razdoblju oni neodlučni ponekad se oslanjaju na piratske verzije kako bi dobili uvid u sadržaj i kvalitetu filma, prije nego zaista odluče pogledati ga u kinu.

Nakon prvog tjedna ova korelacija je obratna. Povećanje kvalitete piratske kopije za 1%, nakon prvog tjedna prikazivanja, dovodi do 0,38%-tnog smanjenja prihoda od kino ulaznica. Istraživači to pojašnjavaju činjenicom da je s prolaskom više vremena od premijere dostupno više informacija o filmovima, pa se publika više ne mora oslanjati na piratske kopije. Oni najzainteresiraniji za film već su ga vjerojatno pogledali u prvom tjednu, dok je onima manje zainteresiranima dobra i piratska verzija – što dovodi do smanjenja prodaje kino ulaznica.

Zaključno, studija preporuča distributerima filmova puštanje u javnost više kvalitetnih isječaka iz filmova u prvim danima prikazivanja. Kažu kako bi to pružilo publici bolji uvid u film i obeshrabrilo ih od piratiziranja u te svrhe. I konačnici, tako bi se mogli povećati prihodi na kino blagajnama, zaključuju autori.