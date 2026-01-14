Fujifilmov Instax Mini Link+ donosi novi dizajn i više kreativne slobode pri ispisu fotografija

Iako je Fujifilmov Instax Mini Link+ donio promjene u dizajnu i dalje zadržava kompaktni format na kojeg su korisnici već navikli

Fujifilm je predstavio Instax Mini Link+, novu generaciju prijenosnog printera za mobitele koji donosi osvježeni i ozbiljniji dizajn, kao i proširene mogućnosti kroz ažuriranu mobilnu aplikaciju.

Naime, novi Mini Link+ omogućuje ispis fotografija izravno iz galerije mobitela, ali i ispis sadržaja s Pinteresta. Putem načina rada Design Print korisnici mogu prije ispisa dodavati tekst, ilustracije, grafike, okvire i naljepnice, što će zasigurno privući kreativnije korisnike.

„Mogućnost da korisnici ispisuju fotografije iz galerije svog mobitela mnogima je donijela radost instant fotografije i analogno iskustvo filma. Uvođenjem modela Mini Link+ posebno smo uzbuđeni jer će im nove značajke omogućiti da svoju kreativnost i osobni izraz podignu na još višu razinu“, priopćili su iz Fujifilma.

Foto: Fujifilm

Novost je i mogućnost ispisa pojedinačnih kadrova iz videozapisa zahvaljujući značajki Video Print, koja omogućuje izdvajanje željenog kadra i njegov ispis u klasičnom formatu Instax Minija. Korisnici pritom mogu pregledati ispis unaprijed te u jednom koraku ispisati do 10 fotografija ili izraditi kolaž na jednom printu.

Instax Mini Link+ moći će se kupiti već sljedećeg mjeseca po cijeni od 170 dolara. Europska cijena još uvijek nije poznata.