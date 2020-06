Britanac dobio tri godine zatvora zbog paljenja bazne stanice

Pandemija koronavirusa u Europu je stigla u ožujku, da bi već u travnju dežurni internetski teoretičari zavjera "otkrili" kako ju je sigurno uzrokovalo širenje 5G mreža. To je dovelo do situacije u kojoj pojedinci prihvate ovu teoriju kao nešto stvarno, te odluče uzeti pravdu u svoje ruke i osloboditi svijet koronavirusa. No, sve što su učinili jest da su "oslobodili" svoje mjesto mobilnog signala na nekoliko dana i počinili kazneno djelo.

U Velikoj Britaniji ova je pojava prvi puta primijećena u okrugu Merseyside, a tijekom travnja u toj je zemlji bilo oštećeno 77 tornjeva telekomunikacijskih operatera. Prvi od počinitelja koji su uhvaćeni i privedeni pravdi ovog je tjedna dobio i presudu. 47-godišnjak imena Michael Whitty iz mjesta Knowsley osuđen je na 3 godine zatvora jer je 5. travnja ove godine zapalio baznu stanicu za koju je mislio da širi 5G signal. Policija ga je našla prema DNK uzorku izuzetom s para djelomično spaljenih rukavica pronađenih na mjestu zločina.

BREAKING: Michael Whitty admitted setting fire to the mast during the coronavirus lockdown https://t.co/ut4mECSUfN — Liverpool Echo (@LivEchonews) June 8, 2020

Čitao po Internetu i odlučio djelovati

Uhićen je 17. travnja, a sud je utvrdio da je palež izravna posljedica internetskih teorija zavjere koje su Whittyja uvjerile da je telekom oprema zlo. Kako on nije baš poznavatelj tehnologije, na koncu je, s dvojicom kolega, zapalio 4G toranj i ostavo ga 11 dana izvan upotrebe. Šteta je procijenjena na 10-15 tisuća funti.

Okrivljenik je priznao nedjelo, ali za sada nije poznato tko su bila dvojica suučesnika koje su svjedoci vidjeli kako također bježe nakon izazivanja požara. Whitty nije osoba baš čiste kriminalne prošlosti – u svojem dosjeu ima 29 presuda, od onih za napad pa sve do posjedovanja oružja. Uzevši u obzir i to, kao i činjenicu da je napad bio unaprijed planiran, donesena je osuđujuća presuda. Sud je u razmatranje uzeo i iskreno kajanje počinitelja te njegovu "dobru narav" i dobrotvorni rad, no to ga nije izvuklo od podužeg boravka u zatvoru.