SPECIFIKACIJE – HP Elite Dragonfly G3 Ekran 13,5” / 1920x1280 / IPS/ 60 Procesor Intel Core i7-1265U (2P+8E / 12T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6 AX211/ Bluetooth 5.2/4G LTE Konektori 1 × HDMI 2.0

2 USB-C (Thunderbolt 4)

1 × USB 3.2 Gen2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,0 kg Dimenzije 297 × 220 × 16,3 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 2.222,00 eura

U svijetu poslovnih prenosivih premium poslovnih laptopa, ako niste ljubitelj Applea, na izbor vam se nude premium ultrabookovi kao Lenovo ThinkPad ili Dell XPS 13, ali i mnogi drugi konkurenti. HP je prije tri generacije izbacio prve Dragonfly modele. Uz ovaj Elite, postoji i Folio serija kod koje se radi o konvertibilnom 2-u-1 modelu.

HP Elite Dragonfly s konkurencijom dijeli iznimno visoku cijenu, a zauzvrat ćete dobiti kompaktan, čvrst prijenosnik s masom od samo jednog kilograma. Da bi to postigli, u HP-u su posegnuli za kombinacijom mangezija i aluminija u izradi tankog stilski ujednačenog kućišta. Kako bi se malo istaknuo od dominacije sivih laptopa, Elite Dragonfly ima plavkasti sjaj i lako ćete ga uočiti. S druge strane, dostupan je i u srebrnoj boji, što se još bolje uklapa u stil poslovnih laptopa.

Sve je stalo. Elite Dragonfly ima dva Thunderbolt 4, obični USB, punokrvno HDMI sučelje i 3.5 mm utor za slušalice

Ekran se otvara do 180 stupnjeva. Sam zaslon ima visoku svjetlinu koja doseže 400 cd/m² svjetline, a uz to što se radi o kvalitetnom IPS ekranu, treba napomenuti da ima omjer 3:2 i da maksimalno iskorištava svih 13,5'' prostora. Ekran je inače osjetljiv na dodir što može ubrzati neke radne procese i uz to ostaviti packe na ekranu.

Kod ultraprijenosnih laptopa, ponekad se štedi na sučeljima jer ih je zbog gabarita i tankoće teško smjestiti. HP je uspio ugraditi punokrvni HDMI, ali i dva Thunderbolt 4 te klasični USB tipa A, pa vam sučelja neće nedostajati. Uređaj nije razočarao niti s mrežnim mogućnostima, pa uz podršku za WiFi 6E i Bluetooth 5.2, Dragonfly ima opciju za 4G i 5G nano SIM karticu. Model prisutan na našem tržištu dolazi s 4G, a cijena mu je izuzetno visoka s 2.222 eura.

HP se odlučio za štedljiviji (i slabiji) Core i7 1265U koji donosi dvije Performance i osam Efficiency jegzri the 12 threadova. Neki od konkurenata u istoj klasi imaju P seriju koja je nešto jača. Međutim, s obzirom na namjenu za prijenosni poslovni laptop koji kao glavnu potrebu ima mobilnost i dugo trajanje baterije, čak je i ovaj procesor overkill. Dvanaesta generacija Intelovog i7 procesora ima jako dobre single-core performanse i pristojne multi-core. Ako želite renderirati video dok čekate povezane letove na aerodromu, Intel P serija i Ryzen modeli u istom rangu su bolji izbor, no za sve ostalo nećete osjetiti da se radi o U seriji procesora.

Klasični HP poslovni dizajn. Prijenosnik je lagan sa samo 1 kg, a kućište je izrađeno od aluminija i magnezija te je izuzetno čvrsto

Prijenosnik je opremljen sa 16 GB radne memorije i terabajtnim SSD-om. Ako razmišljate o nadogradivosti, hardver je lako dostupan pri čemu ima jedan slot za M.2 SSD-e, dok je RAM zalemljen i nije nadogradiv. HP Elite Dragonfly nudi autonomiju baterije i preko 14 sati.

Od ostalih stvari treba izdvojiti web kameru od 5 MP koja ima dediciranu tipku na tipkovnici s kojom se može zatvoriti. Prijenosnik je opremljen s čak četiri zvučnika za više nego pristojne audio perfomanse. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima nešto manje funkcijske i tipke za smjer, ali su razmaci između tipki dovoljno veliki za udobno tipkanje. Touchpad je iznimno prostran, a u gornjem desnom kutu iznad njega smješten je čitač otiska prsta.

Čvrsta izrada, kvalitetan ekran i vrlo solidan hardver uz dugu autonomiju ono je s čime će kupce privući Elite Dragonfly treće generacije. Prepreka za kupnju može biti visoka cijena.