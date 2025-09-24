Xiaomi predstavio novu generaciju AIoT uređaja za pametni dom, nosive uređaje i zabavu

Xiaomi je, tijekom događaja u Minhenu na kojem je predstavionovu Xiaomi 15T seriju, najavio i lansiranje novih uređaja, uključujući Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro, Xiaomi Smart Camera C701 te Mijia kućanske uređaje: Mijia Refrigerator Cross Door 502L i Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Ovi uređaji integrirani su u Xiaomi AIoT i Mijia pametne sustave, omogućujući upravljanje putem aplikacije Xiaomi Home s real-time obavijestima, personaliziranim postavkama i OTA nadogradnjama, uz kompatibilnost s Google Assistant i Alexa.

Pametni uređaji za zdravlje, sigurnost i čišćenje

Xiaomi Watch S4 41mm ima 1,32-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466 × 466 s 1500 nita svjetline. Debljine 9,5 mm i težine 32 g, dostupan je u crnoj, mint zelenoj, bijeloj i Sunset Gold boji s Milanese remenom i krunom s laboratorijskim dijamantom. Baterija traje do osam dana uz brzo punjenje. Uređaj prati otkucaje srca, nudi višedimenzionalnu analizu sna s 21-dnevnim vodičem, podržava preko 150 sportskih režima i GNSS dual-band pozicioniranje. Funkcija sportskog vloga omogućuje snimanje videa s prikazom podataka o pulsu i kalorijama.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro slušalice težine prilagođavaju se obliku uha s fleksibilnim titanskim kabelom i tri točke potpore. Reprodukcija traje do 8,5 sati, odnosno 45 sati s kućištem, uz brzo punjenje (2 sata slušanja za 10 minuta). Podržavaju Hi-Res Audio Wireless, LDAC kodek, Dimenzional Audio i Harman AudioEFX s Master EQ. Smanjenje prolijevanja zvuka smanjuje ga za preko 60 posto.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i Robot Vacuum 5 Pro nude dualni mop i bočne četke za potpunu pokrivenost kuteva, s 5200mAh baterijom za 140 minuta čišćenja. Robot Vacuum 5 Pro ima usisnu snagu od 20000Pa, dToF Smart Retractable Radar i bazu s pranjem mopova na 80°C, dok Robot Vacuum 5 koristi S-Cross™ dual-line svjetlosni sustav i jednostavniju bazu. Oba modela podržavaju Xiaomi Smart Home aplikaciju, Alexa i Google Assistant.

Xiaomi Smart Camera C701 snima u 4K Ultra HD s 8MP senzorom, 6-elementnim objektivom, HDR-om, noćnom vizijom do 10 metara i AI prepoznavanjem ljudi, djece i ljubimaca. Uključuje fizičku zaštitu leće, detekciju buke, panoramski nadzor, dvosmjerni audio i Wi-Fi 6.

Cijene:

Xiaomi Watch S4 41mm: od 169 EUR

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159 EUR

Xiaomi Robot Vacuum 5: 699 EUR

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 849 EUR

Xiaomi Smart Camera C701: 59 EUR

Mijia kućanski uređaji za suvremeni dom

Mijia Refrigerator Cross Door 502L ima kapacitet od 502 litara s zasebno kontroliranim temperaturnim zonama, uključujući Fresh zonu s temperaturom od -1°C do 5°C. Tehnologija Ag⁺ Freshness² smanjuje mirise i bakterije. Vrata se otvaraju do 90°, a aplikacija Xiaomi Home upozorava ako su otvorena duže od dvije minute. Dual inverter osigurava tihi rad i energetsku učinkovitost, uz Wi-Fi za daljinsko upravljanje.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg ima ultra-slim dizajn (570 mm dubine) s bubnjem od 525 mm, direktnim pogonom i Power Wash tehnologijom. Funkcija Dual Auto Dosing optimizira deterdžent i omekšivač, dok Smart Infusion smanjuje vrijeme pranja za 39 posto, vode za 33 posto i energije za 40 posto. Quick Wash pere za 12 minuta, a parno čišćenje uklanja do 99,99 posto bakterija. Pametni načini sušenja koriste 3D protok zraka, a automatske rutine čišćenja održavaju higijenu.

Cijene i dostupnost:

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: od 849 EUR

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: od 749 EUR

Mijia uređaji bit će dostupni u Hrvatskoj početkom 2026. putem Xiaomijevih kanala i ovlaštenih prodavača.

Integracija u pametni ekosustav

Svi uređaji povezuju se s Xiaomi AIoT i Mijia sustavima, omogućujući upravljanje putem aplikacije Xiaomi Home. Korisnici mogu prilagođavati postavke, primati obavijesti i koristiti glasovnu kontrolu putem Google Assistant i Alexa. Uređaji su dizajnirani za praćenje zdravlja, čišćenje doma, sigurnost i pohranu hrane, uz naglasak na energetsku učinkovitost i praktičnost.