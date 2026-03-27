Sony osjetno podiže cijene PlayStationa 5

Sve verzije PlayStationa 5 u Europi poskupljuju, a najviše je nastradao PlayStation 5 Pro čija se cijena diže za čak 100 eura

Sony je najavio novo povećanje cijene svojih PlayStation 5 konzola u cijelom svijetu pa tako i u Europi, koje stupa na snagu već početkom travnja. To je inače drugo poskupljenje u manje od godinu dana, a iz Sonyja kao razlog navode „stalne pritiske u globalnom gospodarskom okruženju“.

U nastavku donosimo stare cijene u Europi i nove koje nastupaju od početka travnja.

Stare cijene

PlayStation 5 - 599,99€

PlayStation 5 Digital Edition - 549,99€

PlayStation 5 Pro - 799,99€

PlayStation portal - 199,99€

Nove cijene

PlayStation 5 - 649,99€

PlayStation 5 Digital Edition - 599,99€

PlayStation 5 Pro - 899,99€

PlayStation Portal - 249,99€

Prema ovome, standardni PlayStation 5 skuplji je za 50 eura, kao i verzija konzole bez čitača diska. Najveće poskupljenje odnosi se na PlayStation 5 Pro, čija je cijena porasla za čak 100 eura, dok je PlayStation Portal poskupio za 50 eura. Riječ je o značajnom povećanju cijena, koje na kraju krajeva priprema kupce i na to da bi PlayStation 6 mogao biti skuplji.