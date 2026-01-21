Netflix sada nudi isključivo gotovinu za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja

Nakon ponude Paramounta, Netflix je odlučio promijeniti svoju taktiku te sada za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja nudi samo gotovinu

Netflix je revidirao svoju ponudu za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja (WBD) te sada, umjesto kombinacije gotovine i dionica, nudi isključivo gotovinsku transakciju, a sve kako bi ubrzao proces akvizicije studija i to u jeku sve žešće borbe s konkurentskim ponuđačem Paramountom.

Kako doznaje Reuters, nova ponuda zamjenjuje raniji dogovor vrijedan 82,7 milijardi dolara, a dolazi nakon što je Paramount ponudio 108 milijardi dolara u gotovini, nastojeći tako pridobiti dioničare WBD-a.

„Upravni odbor WBD-a i dalje podržava i jednoglasno preporučuje našu transakciju te smo uvjereni da ona donosi najbolji ishod za dioničare, potrošače, autore i širu industriju zabave. Naš revidirani, isključivo gotovinski sporazum omogućit će brži put do glasovanja dioničara i veću financijsku sigurnost, uz cijenu od 27,75 dolara po dionici u gotovini, uz dodatnu vrijednost planiranog izdvajanja Discovery Globala“, izjavio je Ted Sarandos, suizvršni direktor Netflixa.

Izmijenjena transakcija financirat će se kombinacijom vlastitog novca Netflixa, unaprijed dogovorenih bankarskih kreditnih linija te drugih izvora financiranja, a dogovor su jednoglasno odobrili upravni odbori Netflixa i WBD-a. Zaključenje preuzimanja ipak još mora dobiti zeleno svjetlo regulatornih tijela i dioničara WBD-a.

Podsjetimo, prema izvornom ugovoru objavljenom još početkom prosinca, dioničari WBD-a trebali su dobiti 23,25 dolara u gotovini i 4,50 dolara u dionicama Netflixa. No, nakon pada cijene Netflixovih dionica ispod unaprijed definiranog praga, Paramount je istupio s, kako je sam nazvao, „nadmoćnom“ neprijateljskom ponudom u gotovini, kritizirajući Netflixov prijedlog kao previše složen i rizičan za dioničare.