Uprava Warner Bros. Discoveryja odbacuje ponudu Paramounta i zagovara spajanje s Netflixom

Netflix je ipak preferirani novi vlasnik streaming servisa i filmskih studija američkog medijskog diva Warner Bros. Discovery (WBD). Njihov Upravni odbor uputio je pismo svojim dioničarima u kojem preporučuje odbijanje neprijateljske ponude za preuzimanje koju je nedavno uputio Paramount Skydance. Iako Paramount nudi 30 dolara po dionici u gotovini za cjelokupnu kompaniju, uključujući kabelske kanale poput CNN-a, uprava WBD-a smatra tu ponudu "neadekvatnom" i rizičnom.

Umjesto toga, vodstvo kompanije snažno zagovara postojeći dogovor s Netflixom, koji nudi kombinaciju gotovine i dionica u vrijednosti od približno 27,75 dolara po dionici, ali se odnosi samo na filmske studije, HBO i HBO Max.​ Budući da će o akviziciji u konačnici odlučivati dioničari, uprava im je savjetovala potvrđivanje upravo Netflixove ponude.

Bolje za dioničare

Ključna razlika između dviju ponuda, prema riječima Samuela Di Piazze, predsjednika upravnog odbora WBD-a, leži u sigurnosti vrijednosti za dioničare. Dok je Netflixova ponuda podržana tržišnom kapitalizacijom većom od 400 milijardi dolara i bilježi snažan rast vrijednosti dionica, Paramountova se ponuda oslanja na financiranje koje odbor opisuje kao "neizvjesno". Posebno su istaknuli da, unatoč tvrdnjama o podršci Larryja Ellisona, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, stvarna garancija dolazi iz "nepoznatog i netransparentnog fonda" koji ne nudi istu razinu sigurnosti kao obvezujući ugovor s Netflixom.​

Analiza odbora ukazala je na ozbiljne nedostatke u financijskoj strukturi Paramountove ponude, ističući da obitelj Ellison nije pružila izravnu obvezu financiranja. Umjesto toga, predloženi mehanizam oslanja se na fond čija je odgovornost za štetu ograničena na samo 7% iznosa obveze, odnosno 2,8 milijardi dolara, što je zanemarivo u odnosu na potencijalnu štetu u slučaju propasti transakcije vrijedne 108,4 milijarde dolara. Dodatno, odbor je upozorio na visoku razinu zaduženosti Paramounta, čiji je kreditni rejting tek neznatno iznad statusa "smeća", što bi novonastalu kompaniju moglo dovesti u ranjiv položaj.​

Osim financijskih rizika, WBD je odbacio i argumente Paramounta o lakšem dobivanju regulatornih odobrenja. Odbor ne vidi "materijalnu razliku" u regulatornom riziku između dviju ponuda, napominjući da je Netflix pristao na rekordno visoku naknadu za raskid ugovora od 5,8 milijardi dolara u slučaju regulatornih prepreka, što je znatno više od onoga što nudi Paramount.

Visoki troškovi raskida

Nije zanemarivo niti da bi promjena strateškog partnera u ovoj fazi donijela dioničarima WBD-a značajne dodatne troškove. Odbor procjenjuje da bi raskid s Netflixom i prelazak na Paramount koštao kompaniju približno 4,3 milijarde dolara, što uključuje naknadu za raskid od 2,8 milijardi dolara koju Paramount ne nudi pokriti, te dodatne troškove financiranja od 1,5 milijardi dolara.

Taj bi iznos izravno umanjio vrijednost za dioničare za oko 1,66 dolara po dionici ako se transakcija s Paramountom ne bi zaključila. Zaključno, odbor u svojem pismu naglašava da Netflixov model nudi jasniji put do stvaranja vrijednosti, bez rizika koje nosi visoka zaduženost i operativna neizvjesnost Paramountovog plana. S druge strane, iza neprijateljske ponude stoje ljudi bliski Trumpovoj administraciji, koja bi svojim odlukama lako mogla zagorčati život WBD-u i Netflixu. Igra milijardi i borba za prevlast na medijskoj sceni tek nam, dakle, slijedi.