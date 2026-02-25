WBD sada ponovno razmatra ponudu Paramounta, kažu da je superiorna Netflixovoj

Uprava WBD-a procijenila je da bi poboljšana ponuda Paramount Skydancea mogla nadmašiti postojeći ugovor s Netflixom, čime bi moglo doći do preokreta u jednoj od najvećih akvizicija u industriji zabave

Sandro Vrbanus srijeda, 25. veljače 2026. u 16:26

Uprava tvrtke Warner Bros. Discovery (WBD) službeno je potvrdila kako bi revidirana ponuda, koju je uputio Paramount Skydance, mogla biti superiorna Netflixovoj. Ova odluka donesena je nakon konzultacija s neovisnim financijskim i pravnim savjetnicima, poštujući obveze uprave prema dioničarima. Iako je postojeći ugovor o spajanju s Netflixom i dalje na snazi, ovaj razvoj događaja otvara prostor za ozbiljne pregovore s novim ponuditeljem i dovodi u pitanje akviziciju, koja se još nedavno činila dogovorenom.

Financijski detalji

Revidirana ponuda Paramount Skydancea uključuje značajno povećanje otkupne cijene na 31 dolar po dionici WBD-a u gotovini. Dodatno, ponuda predviđa dnevnu naknadu od 0,25 dolara po kvartalu koja bi se počela obračunavati nakon 30. rujna 2026. godine, čime se osigurava dodatna vrijednost za dioničare u slučaju prolongiranja procesa.

U sklopu novog prijedloga, Paramount Skydance se obvezao pokriti i troškove raskida postojećeg ugovora s Netflixom, što bi WBD inače stajalo 2,8 milijardi dolara. Nadalje, predviđena je regulatorna naknada za raskid od čak 7 milijardi dolara koju bi Paramount isplatio ako transakcija ne dobije zeleno svjetlo regulatornih tijela. Ponuda također uključuje obvezu osiguravanja dodatnog vlasničkog financiranja radi potpore solventnosti prema zahtjevima banaka kreditora.

Specifičnost ovog prijedloga je i definicija "materijalnog štetnog utjecaja na tvrtku" koja izričito izuzima rezultate poslovanja WBD-ovog segmenta globalnih linearnih TV kanala. Takav pristup pruža dodatnu sigurnost prodavatelju, štiteći transakciju od potencijalnih fluktuacija u tradicionalnom televizijskom poslovanju koje je podložno strukturnim promjenama na tržištu.

Daljnji koraci pregovora

Unatoč procjeni da bi ponuda mogla biti superiorna, Uprava WBD-a naglašava kako još uvijek nije donesena konačna odluka o tome je li prijedlog Paramount Skydancea doista bolji od spajanja s Netflixom. Tvrtka će nastaviti dijalog s Paramountom kako bi utvrdila može li se postići konačni dogovor koji bi službeno zamijenio postojeći plan. U slučaju da Uprava proglasi ponudu PSKY-ja superiornom, Netflix će prema važećem ugovoru imati rok od četiri radna dana za dostavu protuponude ili reviziju postojećih uvjeta. Do daljnjega, ugovor s Netflixom ostaje pravno obvezujući.

