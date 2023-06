AMD-ova serija procesora Ryzen PRO 7000, namijenjena je za zahtjevne 'poslovnjake'

Ni godinu dana nakon što je AMD predstavio procesore Ryzen PRO 5000, na tržište dovode novu seriju Ryzen PRO 7000, temeljenu na arhitekturi Zen4 i napravljenu na 5-nanometarskom proizvodnom procesu.

Kako i sam AMD navodi u svojim materijalima, riječ je o seriji procesora koja je prvenstveno namijenjena za poslovna stolna računa. Svaki od procesora ima TDP vrijednost od 65 W, a cijela serija trenutno sadrži sljedeće modele – Ryzen 9 PRO 7945 (12C/24T, takt do 5,4 GHz), Ryzen 7 PRO 7745 (8C/16T, takt do 5,3 GHz) i Ryzen 5 PRO 7645 (6C/12T, takt do 5,1 GHz).

AMD Ryzen PRO 7000. Foto: AMD

AMD je, također, predstavio i seriju procesora Ryzen PRO 7040 dizajniranu za ultratanka, poslovna prijenosna računala. Vodeći je Ryzen 9 PRO 7940HS s osam jezgri i 16 dretva te taktom do 5,2 GHz.

AMD Ryzen PRO 7040. Foto: AMD

Valja napomenuti da procesori za stolna računala koriste integriranu grafiku RDNA 2, dok oni za prijenosnike imaju RDNA 3. Svi modeli, doduše, imaju tehnologiju za poboljšanje sigurnosti, uključujući AMD-ov Shadow Stack, Microsoft Pluton, AMD Memory Guard i Secure Processor.