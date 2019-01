Intel na CES-u predstavio 6 novih procesora 9. generacije

Intel je ovogodišnji CES iskoristio između ostalog i za predstavljanje novih procesora za stolna računala. Riječ je o šest novih modela koji su dio 9. generacije i Coffee Lake Refresh linije.

O većini tih procesora smo već pisali na našim stranicama – riječ je o procesorima bez integrirane grafike koji će unutar svojih naziva nositi i oznaku KF. Nedugo potom, krajem prošle godine, stigle su i prve informacije o mogućim cijenama kada budu dostupni na tržištu.

Intel je najavio kako će na tržište prvi stići Core i5-9400 i Core i5-9400F procesori i to do kraja siječnja 2019. procesori dok će ostali postati dostupni tijekom drugog kvartala 2019. godine. Intelov Core i5-9400 procesor ima šest jezgri i isti broj threadova, 9 MB L3 cachea i integriranu grafiku UHD Graphics 630. Osnovna brzina mu je 2,90 GHz dok uz pomoć Turbo Boost tehnologije može ostvariti i brzinu do 4,10 GHz. Intel će u ponudi imati i „F“ model koji se odlikuje s istim specifikacijama kao i obični izuzev toga što nema integriranu grafiku.

Što se specifikacija ostalih procesora tiče one su slijedeće:

Core i3-9350KF procesor jedini je u ponudi koji ima po četiri jezgre i četiri threada. Shodno oznaci „KF“ radi se o modelu bez integrirane grafike. Intel navodi kako su njegove brzine rada 4,0 GHz i 4,6 GHz. Core i5-9600 KF ima šest jezgri i jednak broj threadova, te brzine rada od 3,7 GHz i 4,1 GHz.

Core i7-9700KF prvi je iz linije koji ima osam jezgri i isti broj threadova. Njegove brzine rada su 3,6 GHz i 4,9 GHz. Najsnažniji model nosi oznaku Core i9-9900KF. Riječ je o procesoru sa osam jezgri i šesnaest threadova. Također nema integriranu grafiku, a radi na brzinama od 3,6 GHz i 5.0 GHz.

Za sada je službeno poznata jedino cijena za Core i5-9400F model, a koja će na američkom tržištu iznositi 182 USD.