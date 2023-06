Qualcomm će predstaviti Snapdragon 8 Gen 3 ove jeseni, evo i detalja

Qualcomm već tradicionalno predstavi novi SoC za flagship mobitele krajem svakog studenog, no ove će godine to napraviti nešto ranije

Qualcomm je potvrdio da će predstaviti svoj najjači SoC do sada, Snapdragon 8 Gen 3, već krajem listopada na samitu koji će se održati u Mauiju na Havajima. Prema tvrdnjama proizvođača čipova, korisnici od novog SoC-a mogu očekivati značajan skok u performansama i energetskoj učinkovitosti u usporedbi s prethodnim Snapdragonom 8 Gen 2.

Kako prenosi GSM Arena, nadolazeći SoC će imati novu 1+5+2 arhitekturu, umjesto 1+2+2+3 koja se koristi u Snapdragonu 8 Gen 1, 8+ Gen 1 te 8 Gen 2. Imat će, naime, jednu glavnu jezgru Cortex-X4, uparenu s pet Cortex-A720 i dvije Cortex-A520 jezgre. Cijeli CPU paket povećat će L3 predmemoriju s 8 na 10 MB, a za poboljšanje igraćih performansi, bit će zaslužan GPU Adreno 750.

Foto: Qualcomm

Trenutno nije poznato koji će biti prvi mobiteli sa Snapdragonom 8 Gen 3, no ako je za vjerovati Digital Chat Stationu, iskusnom kineskom leakeru, to će biti modeli iz Xiaomijeve nadolazeće serije flagshipa, Xiaomi 14, 14 Pro i 14 Ultra. Nakon njih, novim Qualcommovim SoC-om navodno će se moći pohvaliti i Vivo X100, iQOO 12, Redmi K70, OnePlus 12 i Realme GT5.

Podsjećamo da smo početkom godine pisali da će za proizvodnju većine Snapdragona 8 Gen 3 biti zaslužan upravo TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Prema informacijama koje je tada iznio azijski poslovni portal Business Next, novi Qualcommov SoC radit će se na TSMC-ovom 3-nanometarskom proizvodnom procesu, zbog stope prinosa (yield rate) od čak 80 posto.

No, budući da proizvodnja 3-nanometarskih SoC-ova donosi dodatne troškove, već se tada predviđalo da će to rezultirati višom cijenom mobitela. Hoće li to zaista tako biti, ostaje za vidjeti kada prvi mobiteli sa Snapdragonom 8 Gen 3 stignu na tržište.