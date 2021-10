Qualcomm najavio nove Snapdragon čipove srednje klase

Qualcomm je u utorak najavio nove Snapdragon čipove - Snapdragon 778G Plus, 695, 680 i 480 Plus. Riječ je o čipovima srednje klase, koji će se već od kraja godine moći pronaći u pametnim telefonima pristupačnije cijene.

Snapdragon 690 zamijenjen je Snapdragonom 695, koji prema navodima Qualcomma donosi 15 posto bolje CPU i do 30 posto bolje GPU performanse, a za razliku od svog prethodnika, podržavat će i mmWave 5G, piše The Verge.

Qualcomm je odlučio napraviti i Snapdragon 680, procesor bez 5G podrške, koji je izgrađen na modernijem 6-nanometarskom proizvodnom procesu, baš kao i Snapdragon 690. Pretpostavlja se da je ovaj čip napravljen da se popuni tvrtkina ponuda za 4G pametne telefone.

Foto: Qualcomm

Snapdragon 778G Plus i 480 Plus donose nešto poboljšane performanse u odnosu na njihove prethodnike bez „plus“ oznake, iako je riječ o neznačajnim promjenama. Tvrtkin 778G Plus dobio je CPU pojačanje s 2,4 GHz na 2,5 GHz te su mu GPU performanse bolje i do 20 posto. S druge strane, 480 Plus „skočio“ je s 2,0 GHz na 2,2 GHz, a poboljšane su mu i 5G performanse.