Qualcomm predstavio novi flagship čip Snapdragon 8 Gen 1

Kao što je Qualcomm prethodno najavio, nova era Snapdragona stiže, a s njom dolazi i novi način imenovanja čipova. Imajući to na umu, tvrtka je predstavila Snapdragon 8 Gen 1, novi mobilni čip koji će pronaći svoje mjesto u nadolazećim flagship pametnim telefonima.

Riječ je, naime, o prvom Qualcommovom čipu izgrađenom na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, uz korištenje nove Armove v9 procesorske arhitekture. Osmojezgreni Kryo CPU sadržavat će glavnu jezgru Cortex-X2 od 3,0 GHz, tri Cortex-A710 od 2,5 GHz i četiri energetski učinkovite jezgre Cortex A510 od 1,8 GHz.

Zahvaljujući ovim specifikacijama, Qualcomm obećava da će Snapdragon 8 Gen 1 imati do 20 posto bolje performanse i do 30 posto veću energetsku učinkovitost u odnosu na prošlogodišnji Snapdragon 888.

Foto: Qualcomm

Osim toga, iz tvrtke ističu da će novi Adreno GPU pružiti povećanje performansi do 30 posto, uz do 25 posto bolju energetsku učinkovitost u usporedbi s Qualcommovim prošlogodišnjim flagship čipom. Igrače će također dočekati i nova GPU upravljačka ploča koja će omogućiti podešavanja načina na koji se videoigre izvode na pametnom telefonu, prenosi The Verge.

Snapdragon 8 Gen 1 donosi poboljšane mogućnosti kamere, koje Qualcomm objedinjuje pod novim brendom „Snapdragon Sight“. Trostruki ISP sustav sada je nadograđen, pa omogućuje fotografiranje čak 240 fotografija od 12 MPx u sekundi. Mogu se snimati i videozapisi u 8K rezoluciji s HDR-om istovremeno snimajući fotografije od 64 MPx, a sve zahvaljujući povećanoj obradi od 3,2 gigapiksela u sekundi.

Qualcomm ističe i poboljšanja u dinamičkom rasponu, noćnom snimanju, upravljanju HDR-om ali i bolju AI tehnologiju koja omogućuje bolje automatsko fokusiranje, otkrivanje lica, namjenski „bokeh motor“ za dodavanje efekata u portretima kod snimanja 4K videozapisa i „ultrawide engine“ koji može smanjiti ili ukloniti kromatske aberacije sa snimaka.

Zahvaljujući poboljšanoj AI tehnologiji, tu je i novi Leica Leitz Look način rada, koji oponaša efekt Leica objektiva, što će se svidjeti obožavateljima mobilne fotografije.

Foto: Qualcomm

No, dodan je i četvrti ISP posebno dizajniran za napajanje always-on kamere. Prema Qualcommu, developeri će tako moći napraviti da se zaslon automatski isključi kada se spusti telefon ili ako kamera detektira da netko pokušava, primjerice, pročitati poruke korisnika „preko njegovog ramena“.

Iako se na prvu to ne čini tako, iz Qualcomma tvrde da će te značajke biti namijenjene očuvanju sigurnosti, ističući da će svi podaci always-on kamere ostati lokalno na uređaju. Korisnici će, naravno, moći odabrati hoće li uopće koristiti tu opciju, no valja istaknuti da zapravo ostaje na proizvođačima pametnih telefonima kako će iskoristiti te mogućnosti.

Sigurnost je svakako poboljšana uvođenjem Trust Management Enginea, a tu je i podrška za Android Ready SE standard, omogućujući tako korištenje digitalnih ključeva za automobile, vozačke dozvole, osobne karte i e-novčanike. Snapdragon 8 Gen 1 ima i novi X65 5G modem s podrškom za mmWave i sub-6GHz, koji navodno isporučuje brzine i do 10 Gbps. Tu je i podrška za Wi-Fi 6, 6E i Bluetooth LE Audio te Snapdragon Sound tehnologija koja omogućuje AptX Lossless bežični zvuk.