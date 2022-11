Qualcomm predstavio novi SoC za mobitele srednjeg ranga – Snapdragon 782G

Nakon što je na tržište nedavno izašao Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm je ovoga tjedna predstavio novi SoC za mobitele srednjeg ranga, Snapdragon 782G (SM7325-AF). Riječ je o osmojezgrenom SoC-u napravljenom na 6-nanometarskom proizvodnom procesu, koji predstavlja svojevrsnu zamjenu za popularni SD778G+.

Promjene, u odnosu na prethodnika, nisu značajne, pa tako Snapdragon 782G ima gotovo iste postavke jezgri– jedna Kryo 670 primarna jezgra na 2,7 GHz (Cortex-A78), tri Kryo 670 Gold jezgre na do 2,2 GHz (Cortex-A78) te četiri Kryo 670 Silver takta do 1,9 GHz (Cortex-A55). Doduše, Qualcomm je blago povećao brzine takta, pa je, u usporedbi sa Snapdragonom 778G+, CPU oko pet posto brži, dok je GPU doživio poboljšanje brzine za 10 posto.

Foto: Qualcomm

Snapdragon 782G s prethodnikom dijeli i Quick Charge 4+ funkciju za punjenje do 50 posto u 15 minuta, Fused AI Accelerator arhitekturu, Qualcomm Spectra ISP s podrškom za trostruki 14-bitni ISP i mogućnost obrade do dva gigapiksela u sekundi te podršku za razlučivost do 200 MP. Tu je i Snapdragon X53 modem s podrškom za Sub-6GHz i mmWave, dok FastConnect 6700 nudi Wi-Fi 6 do 2,9 Gbps, kao i integrirani Bluetooth 5.2.

Prvi mobitel s ovim SoC-om bit će Honor 80, a uskoro će ga koristiti i drugi, popularni proizvođači za svoje modele srednjeg ranga. Više specifikacija i informacija o Snapdragonu 782G SoC-u, dostupno je na službenoj stranici Qualcomma.