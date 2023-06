Qualcomm predstavio Snapdragon 4 Gen 2 za mobitele nižeg ranga

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Proizvodni proces 4nm Jezgra za performanse 2x Kryo do 2,2 GHz Učinkovite jezgre 6x Kryo do 2 GHz GPU Adreno GPU RAM LPDDR5 do 3.200 MHz, LPDDR4 do 2.133 MHz Pohrana UFS 3.1 (2-lane) Povezivost 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1 Prikaz FHD+/120Hz, HD+/120Hz Modem Snapdragon X61 Kamera do 108 MP, do 32 MP Zero Shutter Lag Snimanje do 1080p @ 60 FPS, EIS Punjenje Quick Charge 4+ USB 3.2 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 2 stiže na tržište kao nasljednik Snapdragonu 4 Gen 1, SoC-u namijenjenom za mobitele najnižeg ranga kojeg je Qualcomm predstavio u rujnu prošle godine. Treba reći da je ovo prvi SoC u Snapdragon 4 seriji koji je napravljen na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, a ujedno i prvi koji podržava 3GPP Release 16, poboljšanu verziju 5G veze.

Ovaj SoC ima Kryo CPU s dvije jezgre za performanse takta 2,2 GHz te šest jezgri za učinkovitost koje rade pri 2,0 GHz. Prema riječima Qualcomma, to bi korisnicima trebalo pružiti 10 posto bolje performanse u usporedbi s prošlogodišnjim Snapdragonom 4 Gen 1. Za videoigre bit će zaslužan zasad neimenovani Adreno GPU, dok će podrška za FHD+ zaslone od 120 Hz ostati ista kao i na prošlogodišnjem SoC-u.

Snapdragon 4 Gen 2. Foto: Qualcomm

Međutim, za razliku od svog prethodnika, Snapdragon 4 Gen 2 koristi brži LPDDR5x RAM do 3,2000 MHz, kao i UFS 3.1 pohranu. Qualcomm napominje da novi SoC koristi dual-ISP s tehnologijom Multi-Camera Temporal Filtering (MCTF) koja omogućuje bolje smanjenje šuma u Full HD videozapisima pri 60 FPS-a te HD pri 120 FPS-a, uz elektroničku stabilizaciju slike. SoC podržava senzore kamera sve do 108 MP ili do 32 MP za korištenje značajke Zero Shutter Lag.

Snapdragon 4 Gen 2 dolazi i s tehnologijom Quick Charge 4+ koja, prema navodima Qualcomma, može napuniti bateriju do 50 posto u 15 minuta. Lokalna povezivost nije dobila nadogradnju, pa tako SoC podržava Wi-Fi 5 od 2,4 GHz i 5 GHz te Bluetooth 5.1 s Qualcommovim audio kodekom aptX. Prvi mobiteli s ovim SoC-om, pojavit će se na tržištu u drugoj polovici ove godine.