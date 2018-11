Snapdragon 8150 stiže 4. prosinca

Početkom idućeg mjeseca, točnije 4. prosinca Qualcomm će službeno predstaviti svoj novi SoC za buduće flagshipe. Riječ je dakako o Snapdragonu 8150 o kojemu se već ponešto zna, i koji se s vremena na vrijeme pojavljuje u benchmark testovima raznih mobilnih uređaja koji tek treba ju biti predstavljeni javnosti.

Novi SoC bit će predstavljen na posebnom događaju koji će se održati na Havajima. Kako to obično biva s tajnim podacima o novim procesorima, isti uvijek nekako procure danima, tjednima, pa čak i mjesecima ranije. Tako je i ovog puta – izvori navode kako će Snapdragon 8150 imati 20% bolju učinkovitost u odnosu na svog prethodnika, još uvijek aktualni Snapdragon 845.

Leaker nadimka @UniverseIce otkriva kako će Snapdragon 8150 stići s novom grafikom – Adreno 640. Sam SoC imat će osam jezgri kao i aktualni Snapdragon 845, ali će ovog puta njihov razmještaj biti drukčiji. Umjesto dizajna s 4 + 4 jezgre, Snapdragon 8150 imat će osam jezgri raspoređene u tri zasebne skupine, tj. klastera po principu 1 + 3 + 4.

Jedna Kryo Gold jezgra bit će zadužena za najzahtjevnije zadaće, imat će 512 KB L2 cachea i brzinu do 2,842 GHz. Druge tri Kryo Gold jezgre obavljat će srednje teške zadaće, imat će 256 KB L2 cachea i maksimalnu brzinu do 2,419 GHz. Četiri Kryo Silver jezgre bit će zadužene za svakodnevne, ne odveć zahtjevne zadaće i stoga će imati 128 KB L2 cahea i maksimalnu brzinu do 1,786 GHz.

Detaljnije informacije o Snapdragonu 8150 imat ćemo ako ne ranije, onda 4. prosinca 2018. godine, kada Qualcomm i službeno otkrije sve specifikacije svog budućeg flagship SoC-a.