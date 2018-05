Stigao je Snapdragon 710, SoC za pristupačne mobitele više klase

Početkom mjeseca put Interneta su pronašle tada još uvijek neslužbene specifikacije oko Snapdragona 710. sada koji tjedan kasnije, stigle su i službene koje je otkrio sam proizvođač – Qualcomm.

Ukratko Snapdragon 710 omogućit će izradu pristupačnih mobitela koji će se performansama malčice približiti mobitelima iz više klase. Prema broju jasno je kako se Snapdragon 710 smješta između serija 600 i 800, a takve su mu i specifikacije.

Kao i svaki drugi moderan SoC koji je predstavljen u zadnjih godinu dana tako i Snapdragon 710 ima AI značajku. Izrađen je pomoću 10 nm proizvodnog procesa kao što je slučaj i sa snažnijim Snapdragonima 835 i 845. Snapdragon 710 ima osam Kryo 360 jezgri, radni takt mu je 2,2 GHz i 1,7 GHz. Najveću brzinu imaju samo dvije jezgre, dok ostalih šest radi na nižem taktu.

Nadalje, unutar istog SoC-a nalazi se integrirana i Adreno 616 grafika, X15 LTE modem te Spectra 250 ISP. Kao što je već od ranije poznato, uređaji sa Snapdragonom 710 moći će imati zaslone do rezolucije 3.040 x 1.440 točaka, do tri kamere rezolucije do 32 MP, a moći će i snimati video zapise u 4K kvaliteti pri 30 i 60 sličica u sekundi.

Prema navodima proizvođača, X15 LTE modem u mogućnosti je skidati datoteke s Interneta brzinom do 800 Mbps. Zahvaljujući novoj, Adreno 616 grafici smanjeni su energetski zahtjevi tijekom gaminga i gledanja 4K HDR videa (40%) te streamanja videa u odnosu na Snapdragon 660.

Što se performansi tiče, Snapdragon 710 se odlikuje do 20% većim performansama u odnosu na Snapdragon 660. Također korisnike očekuje brže surfanje (25%) i brže pokretanje aplikacija (15%). Nova Quick Charge 4+ tehnologija brzog punjenja baterija omogućit će da se baterije vašim mobilnih ljubimaca napune do 50% napunjenosti unutar samo 15 minuta.

Qualcomm je najavio kako je Snapdragon 710 platforma proizvođačima dostupna od 23. svibnja te kako očekuju da se prvi mobilni uređaji temeljeni na njoj pojave u drugoj polovini 2018. godine.