Rust je najomiljeniji programski jezik developera

Istina, Rust je trenutno tek 14. najčešće korišteni jezik u Stack Overflowovoj godišnjoj anketi programera za 2023. No, istovremeno to je i "najcjenjeniji" jezik kojeg ponovno planira koristiti više od 80% programera. Uz to, prema Indeksu popularnosti programskih jezika koji se stvara analizom pretraživanja jezičnih udžbenika na Googleu, Rust je u posljednjih pet godina rastao najbrže, brže od konkurenata kao što su Lua, Typescript, HCL, TSQL ili Python.

"Rust je jezik koji budi želju da ga koristite nakon što ga upoznate", navodi se u izvještaju. One koji se pitaju što je to u ovom jeziku zbog čega se programeri vraćaju po još, odgovor čeka na GitHubovom blogu.

Projekt iz frustracije

Mozillin programer Graydon Hoare razvio je Rust kao osobni projekt još 2006. Nadahnula ga je, kaže, frustracija zbog lifta u svojoj stambenoj zgradi u Vancouveru. Kako bi riješio problem, napisao je mali, brzi program kojeg je nazvao Rust prema skupini visoko specijaliziranih biljnih patogenih gljiva, "pretjerano projektiranih za preživljavanje".

Tablica najpolularnijih programskih jezika prema rastu broja korisnika GitHub

Rust 1.0 je objavljen 2015. i popularnost mu otad stalno raste. GitHubov izvještaj Octoverse tvrdi da je za ovaj dramatičan porast zaslužna i umjetna inteligencija. Naime, broj suradnika u projektima generativne AI iz godine u godinu raste po stopi od 148%, a dok je ukupan broja projekata porastao za 248%.

Brz i siguran

A Rust je, kažu, izvrstan za AI jer je brz i siguran s memorijom i pritom ga garbage collection ne usporava kao druge programske jezike.

Ipak, Rust nije stvoren samo za umjetnu inteligenciju; on se rado koristi za mnoge stvari poput razvoja weba i igara, umrežavanja i u znanosti o podacima.

Ovaj jezik danas koriste brojna velika i poznata tehnološka imena, podsjeća TechGig: Dropbox ga koristi za sinkronizaciju datoteka s korisničkim računalima, Cloudflare za obradu više od 20% cjelokupnog internetskog prometa, a Meta ga je iskoristila za redizajn softvera koji upravlja internim izvornim kodom.