15 ideja za tech darove ovog Božića - 1. dio

Unatoč vrlo nezahvalnoj 2020. godini, koja je prije svega obilježena pandemijom, Božić neće biti otkazan. Svi se nadamo da ćemo ga moći i smjeti dočekati u krugu svojih obitelji, rodbine i prijatelja. Znamo da smisao Božića nipošto nisu darovi, međutim, međusobno darivanje jedna je lijepa, simbolična gesta koju ne treba zanemariti. Imate li u kući ljubitelja tehnologije, definitivno najbolji odabir za dar nešto je iz IT asortimana – bila to sitnica, ili ozbiljnija stvarčica.

Pred vama je prvi od ukupno tri dijela našeg vodiča za kupnju koji obuhvaća 15 odabranih prijedloga za darove koje su nam predložili domaći IT trgovci. Potrudili smo se biti što raznovrsniji.

1. Gaming headset

Gamenote HV-H2168D

Najnoviji model slušalica Gamenote HV-H22168D vrlo brzo postao je popularan zahvaljujući atraktivnom dizajnu i kvaliteti izrade. Ove specijalno dizajnirane gaming slušalice udobne su za nošenje, a imaju i fleksibilni držač glave kako bi se automatski prilagodio i omogućio dugotrajnije korištenje. Mikrofon je fleksibilan i pomičan, a osim USB priključka, za spajanje imaju i 3.5 mm konektor. Donose surround zvuk, uz smanjenje vanjske buke, a zato što su ultralagane, vrlo su zahvalne prilikom dugotrajnog korištenja. Planirate li nekome za Božić pokloniti gaming headset, a pritom ne želite potrošiti puno novca, ovo bi mogao biti izvrstan odabir.

109 kn @ Handyshop

2. Pametni sat / fitness narukvica

VIVAX LifeFIT Watch / Kids Watch Hero

LifeFIT je pametni sat koji kontinuirano mjeri tjelesnu temperaturu te omogućuje praćenje otkucaja srca, spavanja, disanja i sportskih aktivnosti. Ima certifikat otpornosti IP68, povezuje se s mobitelom preko Bluetootha i instalirane aplikacije HitFit Pro. Dolazi u tri boje – crna, zlatna i siva.

Dječja varijanta sata Hero dolazi u šarenim i veselim bojama – narančastoj i plavoj. Djeca će ga obožavati i zbog raznih zabavnih i poučnih igrica te mogućnosti personalizacije pozadine sata. Sat ima prikaz dolaznih poziva i poruka te je vodootporan. LifeFIT super je poklon za odrasle, a satom Hero obradovat ćete svako dijete.

299 kn @ eKupi / eKupi

3. USB-C hub

D-Link DUB-M810

D-Link DUB-M810 vrlo je zanimljiv 8-u-1 uređaj koji se na računalo spaja preko USB-C sučelja, a sam sadrži osam različitih konektora – tri USB 3.0 priključka, od kojih je jedan s opcijom brzog punjenja (BC 1.2), zatim HDMI priključak s podrškom za 4K, jedan USB-C priključak za prijenos podataka i punjenje, koji isporučuje snagu od 100 W i pomoću kojeg možete bez problema napuniti i bateriju prijenosnog računala. Tu je i LAN konektor RJ-45 te čitač memorijskih kartica s dva utora, koji podržava SD/microSD/SDHC/SDXC. Hub krase kvalitetna izrada i aluminijsko kućište, a vrlo je lagan i praktičan za prenošenje. Ova svestrana stvarčica obradovat će svakog geeka.

490 kn @ Links, Chipoteka, Mikronis, Svijet Medija

4. Gamepad set za dva igrača

Logitech F710 Duopack

Imate li u kući gejmera koji obožava jurnjave automobilima, dobar stari Pro Evolution Soccer ili FIFA-u, dobro će mu doći igraći kontroler. Logitech F710 bežični gamepad dizajniran je za PC gamera koji želi napredni kontroler, poput onoga za konzole. Gamepad je opremljen dvostrukim motorom za vibracije i bežičnim povezivanjem na 2,4 GHz. Igranje videoigara odličan je način za ubijanje vremena i zabavu s prijateljima, a ovaj gamepad omogućit će upravo to. Igranje na računalu najzabavnije je u paru, stoga je ovaj set od dva identična kontrolera izvrstan božićni dar za braću/sestre. S druge strane, jedan kontroler možete rezervirati i za sebe pa, uz mnoštvo smijeha, zaigrati omiljene igre s nekim od ukućana.

549 kn @ ADM Računala

5. TWS slušalice

Cellularline Bluetooth AQL Elusion

True wireless stereo slušalice ove godine stekle su posebnu popularnost. Diskretne su i jednostavne za korištenje, a ne trebate brinuti o zapetljanim kabelima. Slušalice Elusion spajaju se na smartfon ili računalo pomoću Bluetootha, a uz jedno punjenje pružaju do 4 sata razgovora te do 150 sati mirovanja. Punjivo kućište omogućuje punjenje obje slušalice do 3 puta, pružajući do 15 sati reprodukcije i omogućuje kontrolu glasnoće i zapisa zahvaljujući tipkama koje se nalaze izravno na slušalicama. Samo 15 min punjenja jamči sat vremena reprodukcije glazbe, a slušalice dolaze s tri veličine ušnih umetaka.

579 kn @ Bazzar.hr

6. Bežični punjač

Vonmählen Aura

Vonmählen Aura prijenosni je bežični punjač visoke kvalitete te minimalističkog i ultratankog dizajna. Ima snagu od 18 W, a odlikuje ga izrada od vrhunskih materijala te punjenje visokih performansi. Podloga za bežično punjenje ima Qi certifikat, što znači da je u potpunosti kompatibilna s Qi kompatibilnim uređajima, a punjač je upotrebljiv s futrolama za smartfone debljine do 1 cm. Aura ima silikonski prsten otporan na klizanje, koji omogućuje čvrsto prianjanje na bilo kojoj površini. Ima integriranu zaštitu od prekomjernog punjenja, a dolazi s USB-C kabelom. Ako vaša voljena osoba ima mobitel s mogućnošću bežičnog punjenja, ovaj punjač pravi je izbor kao dar pod božićnom jelkom.

699 kn @ Emobile.hr

7. Mehanička tipkovnica

Logitech G512 CARBON LIGHTSYNC

Podignite gaming iskustvo ili posao na novu razinu pomoću mehaničke tipkovnice visokih performansi Logitech G512 – RGB. RGB osvjetljenje punog spektra moguće je prilagoditi zasebno za svaku tipku pomoću LIGHTSYNC tehnologije. Tipkovnica ima USB ulaz na koji je moguće spojiti miša, vanjski prijenosni USB disk ili smartfon za izravni prijenos podataka ili punjenje. G512 ima kućište od aluminijske legure s prekrasnim brušenim metalnim završnim slojem. Logitech G HUB softver omogućuje jednostavno programiranje niza funkcijskih tipki. Ugoda za prste vrlo je bitna stavka, ne samo gejmeru, već svakoj osobi koja provodi mnogo vremena za računalom, a tipkovnica kao božićni dar izbor je kojim ne možete pogriješiti.

899 kn @ Links

8. SSD

Kingston KC2500 500 GB 2280 M.2/NVMe

Kako udahnuti život vašem računalu? Najbolji potez koji možete napraviti jest ugraditi SSD i na njega preseliti operacijski sustav. SSD koji dolazi u M.2 varijanti pruža značajno više brzine prijenosa podataka, zato što se ne spaja na SATA, već na PCI-E/M.2 utor matične ploče. Kingston KC2500 ima kapacitet od 500 GB, a pruža brzinu čitanja od 3500 MB/s te brzinu zapisivanja od 2500 MB/s. Ovim darom značajno ćete voljenoj osobi ubrzati računalo. Međutim, pazite – M.2 SSD možete ugraditi u prijenosna računala novije generacije ili u desktop računala (većina ih ima PCI-E utor). Za ubrzanje starijih prijenosnih računala odaberite neki od modela klasičnih 2,5” SSD-a.

899 kn @ Links

9. Vanjski SSD

WD My Passport GO SSD 1 TB

My Passport Go otporan je eksterni SSD koji je napravljen za putovanja. Ima gumeni zaštitni odbojnik s vanjske strane i ugrađeni kabel radi praktičnosti. Disk dolazi u dvije boje – crno-žuta (Amber) i crno-plava (Cobalt). Najpopularnija veličina je 1 TB, ali dolazi u veličinama od 500 GB te 2 TB. SSD donosi značajno više brzine od klasičnog HDD-a – u ovom slučaju brzina prijenosa podataka je oko 400 MB/s, a tu je i veća otpornost na udarce i šokove, zato što SSD nema pokretnih dijelova. Osim zaštite od udaraca i šokova, My Passport GO ima i zaštitu od prašine i prolijevanja tekućina. Vanjski SSD savršen je božićni dar za osobe koje često svoje podatke nose sa sobom i koji žele sve nadohvat ruke.

1155 kn @ Instar Informatika

10. Pametna vaga

Garmin Index S2

Želite li obradovati osobu koja voli sport, brine o sebi, nastoji se baviti fizičkom aktivnošću i održavati zdravu tjelesnu težinu, a još k tome voli i tehnologiju – postoje super gadgeti kao stvoreni upravo za nju. Jeste li znali da i vaga može biti pametna? Garmin Indeks S2 vaga je koja prikuplja sve važne statističke podatke o vama (masu, udio masti, mišića, kosti i vode, trend kretanja mase, itd.) te ih nakon povezivanja na Wi-Fi sinkronizira unutar mobilne aplikacije Garmin Connect. Vaga može biti i obiteljski gadget – u njoj se može pohraniti do 16 različitih korisničkih profila te svatko može pratiti svoje podatke i trendove i tako aktivno brinuti o svom zdravlju.

1190 kn @ Garmin

11. Vanjski HDD / kućni cloud uređaj

WD My Cloud Home 6 TB

Koliko god čovjek imao prostora za pohranu podataka, nikad nije dovoljno, stoga je bilo koji uređaj za pohranu koristan i vrijedan dar. My Cloud Home jednostavan je uređaj za pohranu u oblaku, koji se kod kuće priključuje izravno na Wi-Fi, tako da sav digitalni sadržaj možete spremiti na jedno centralno mjesto. Za razliku od NAS-a, to je jednostavno centralizirano rješenje za izradu sigurnosnih kopija fotografija, videozapisa i datoteka i pohranjivanje na jedno mjesto. Pomoću aplikacije My Cloud Home možete pristupiti sadržaju, prenijeti ga i podijeliti s bilo kojeg mjesta internetskom vezom. Najpopularnija veličina je 6 TB, ali dolazi u veličinama od 2 TB do 8 TB.

1528 kn @ eKupi

12. Party zvučnik

Panasonic SC-TMAX5

TMAX5 ostvaruje moćno duboke basove i oštar ritam, koji vam treba da biste svako mjesto pretvorili u plesni podij ili kutak za uživanje u audioknjigama ili klasičnoj glazbi – sve prema vašem izboru. Dolazi u crnoj ili zelenoj boji, a zahvaljujući dvjema ručkama lako se prenosi iz sobe na terasu, u automobil ili do prijatelja. Ničime vas ne ograničava, jer savršeno funkcionira i kada ga, umjesto u utičnicu, spojite na vašu vanjsku prijenosnu bateriju. Štoviše, TMAX5 ima i ugrađen Qi bežični punjač pa na njemu možete puniti svoje mobitele. Uz zvuk vrhunske kvalitete, atmosferu će dodatno podignuti i višebojno osvjetljenje koje prati ritam glazbe.

1599 kn @ Panasonic

13. Bežične noise-cancelling slušalice

Denon AH-GC30

Noise-cancelling slušalice posljednjih su godina napravile značajan skok u kvaliteti i popularnosti. Uklanjanje buke bitan je faktor tijekom putovanja zrakoplovom te su NC slušalice najčešće korištene upravo u zrakoplovima, ali je sve češća njihova svakodnevna upotreba. Slušalice Denon AH-GC30 imaju FreeEdge drivere od 40 mm, a njihov sustav sadrži i opciju Ambient Monitor – dodirom jedne od slušalica preko ugrađenog mikrofona možete čuti ambijentalni zvuk, bez potrebe za skidanjem slušalica. Uz uključen Bluetooth i noise cancelling, baterije slušalica izdržat će oko 20 sati, a uz spajanje kabelom do 30 sati. Uz njih dolazi i praktična torbica za nošenje.

1699 kn @ Sonus Art

14. Električni romobil

MS Energy Neutron N3

Električni romobili postali su vrlo popularno prijevozno sredstvo, ali i sredstvo za zabavu, stoga ne čudi velika potražnja za njima – nameću se kao super dar za Božić. Neutron N3 pripada u višu srednju klasu romobila u ponudi marke MS Energy. Radi se o romobilu koji nas je oduševio na usporednom testu. Ima širok upravljač i integriran ekran, a moguće je izvršiti dijagnostiku te saznati mnoštvo detalja kroz pripadajuću mobilnu aplikaciju. Veliki 10-inčni kotači sa zračnim gumama i ugrađen stražnji amortizer jamče vrlo ugodnu vožnju svim terenima. Nosivost mu je 100 kg, a maksimalna deklarirana brzina 25 km/h, uz snagu motora od 350 W i autonomiju od 28 km. Dolazi u tri boje – crna, crvena i bijela.

2999 kn @ eKupi

15. Laptop

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 hibridno je prijenosno računalo vrlo kvalitetne izrade i širokih mogućnosti. Radi se o kompaktnom modelu mase svega 1,5 kg s 14-inčnim Full HD zaslonom osjetljivim na dodir. Flex modeli, kao što im samo ime govori, vrlo su fleksibilni i mogu se zakrenuti za 360° te tako pretvoriti u tablet. Ovaj konkretan Flex 5 model ima procesor Intel Core i3 1005G1, 8 GB RAM-a te M.2 SSD od 512 MB. Od ostaloga tu je Wi-Fi, Bluetooth, čitač kartica, čitač otiska prsta te Lenovo Digital Pen za rad na zaslonu osjetljivom na dodir. Prijenosnik dolazi s predinstaliranim operacijskim sustavom Windows 10 Home. Zašto kao božićni dar odabrati ovaj uređaj? Dvoumite li se oko toga kupiti laptop ili tablet, ovo je prilika da dobijete oboje u jednom, i to na vrlo kvalitetan način.

6099 kn @ Lenovostore.hr

