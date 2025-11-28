Good Lock i Bixby Routines: personalizacija i automatizacija koje konkurencija tek pokušava dostići

Samsung je posljednjih godina sve snažnije usmjeren na razvoj softverskog iskustva, a Galaxy uređaji danas nisu samo jaki po specifikacijama, već se ističu One UI-jem i raznim alatima

Samsung petak, 28. studenog 2025. u 09:00

Samsung je posljednjih godina sve snažnije usmjeren na razvoj softverskog iskustva, a Galaxy uređaji danas nisu samo jaki po specifikacijama, već se ističu onim što korisnik osjeti pri svakom korištenju – One UI-jem i alatima koji ga guraju korak ispred ostatka Android svijeta. Upravo se to najbolje vidi i kroz dvije, ne toliko razvikane, ali izuzetno moćne značajke: Good Lock i Bixby Routines.

Riječ je o alatima koji Android pretvaraju u personaliziranu i automatiziranu platformu koja se ponaša baš onako kako korisnik želi.

Good Lock: dubinska kontrola sučelja

Good Lock nije samo „još jedna aplikacija”. Radi se o sustavu modularnih ekstenzija koje dubinski mijenjaju ponašanje One UI-a.

Moduli koje ističu:

  • LockStar – detaljna kontrola zaključanog zaslona: ponašanje widgeta, pozicioniranje elemenata, vlastite animacije
  • Task Changer – potpuno izmjenjiv pregled multitaskinga: mrežni layout, vrtuljak, liste, fluidne animacije
  • QuickStar – modifikacija notifikacijske sjene, prilagodba boja, ponašanja quick togglesa i layouta obavijesti

Ovo je samo dio razine personalizacije i korisničke kontrole koju Good Lock pruža korisnicima.

Edge Panels kao logičan produžetak

Uz Edge Panels, najvažnije aplikacije, kontakti i alati dostupni su s bilo kojeg mjesta u sučelju. To je svojevrsna evolucija multitaskinga, posebno u kombinaciji s velikim zaslonima kao što je onaj na Galaxy Z Fold7.

Neka uređaj radi za vas

Ideja iza povezanih uređaja koji međusobno komuniciraju je da korisnicima olakšaju svakodnevnicu i „preuzmu“ monotone zadatke. Na temelju rutina koje zadate i informacija od drugih, povezanih uređaja, Bixby Routines radi stvari kojima se vi ne bi trebali zamarati.

Neke od rutina koje možete zadati koristiti:

  • automatski uključuje Do Not Disturb prije početka sastanka
  • smanjuje svjetlinu i uključuje tamni način pri odlasku na spavanje
  • podešava klima uređaj na savršenu temperaturu
  • upravlja radom robotskog usisavača i slično.

Kad tome još dodate slušalice kao što su Galaxy Buds3 ili Buds3 Pro, komunikacija se diže na još višu razinu. Zamislite scenarij: čim stavite slušalice, Bixby Routines automatski pokreće vašu omiljenu playlistu, čim pređete preko kućnoga praga, glazba se sa vaših slušalica prebacuje na Samsung Music Frame zvučnik i nastavlja gdje je stala.

Softver kao ključna prednost Samsung ekosustava

Samsung uređaji više nisu samo impresivan hardver u aluminijskom kućištu, oni su postali platforma za personalizaciju i automatizaciju. Good Lock korisnicima daje dubinsku kontrolu nad sučeljem, Edge Panels olakšavaju multitasking, a Bixby Routines transformira telefon u inteligentnog asistenta koji upravlja i vašim pametnim domom. Uz dugoročne nadogradnje operativnog sustava, ovo znači da Galaxy uređaj ne samo da ostaje relevantan godinama, već i da se s vremenom razvija i postaje pametniji, praktičniji i funkcionalniji.

Isprobajte prije kupnje

Kako bi se uvjerili u napredne mogućnosti njihovih uređaja, Samsung je razvio Try Galaxy aplikaciju putem koje korisnici drugih uređaja, neovisno o proizvođači, mogu isprobati značajke prije same kupnje. Ne propustite posebne pogodnosti za vrijeme Black Friday razdoblja te više informacija saznajte na samsung.com.



