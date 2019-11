HGSPOT Informatika - Apple asortiman do 30% popusta, komponente do 60%, laptopi do 40%

Poznati hrvatski lanac IT trgovina HGSPOT je pripremio odlične popuste i široku ponudu proizvoda za ovogodišnji Black Friday. Najavljeni popusti se kreću od 10% do 90%, a u ponudi se tako mogu pronaći laptopi, pametni telefoni, konzole, računalne komponente, Apple asortiman, televizori, pametni satovi, romobili i još mnogo toga.

Za sve koji su jedva čekali ovogodišnji Black Friday možemo izdvojiti "most wanted" kategorije i popuste koji će vrijediti od petka 29.11. do ponedjeljka 02.12. Popusti na Apple asortiman idu do -30%, igraće konzole do čak -66%, laptope do -40%, računalne komponente do -60%, televizore do -43%, gaming stolna računala do -25%, te računalnu periferiju do -50% popusta. To su samo neke od kategorija koje su uključene u Black Friday ponudu.

Kao i svake godine do sada, očekuje se veliki interes kupaca, kao i redovi ispred poslovnica, pa se kupcima savjetuje da svoju kupnju dođu obaviti odmah po otvaranju poslovnica u 8 sati ujutro, jer su prošle godine najveći entuzijasti počeli dolaziti ispred HGSPOT trgovina već u 2 ujutro.

Black Friday ponudu u HGSPOTu potražite ovdje

I ove godine očekujemo ogroman interes za Black Friday, i želimo da oni koji dođu u poslovnicu imaju priliku kupiti proizvod koji žele kako ne bi ispalo da su stajali u redu pred poslovnicom od ranih jutarnjih sati, a nisu uspjeli realizirati kupnju zbog webshop prodaje. Stoga smo odlučili da webshop kupnju nećemo omogućiti ukoliko bi kupce u poslovnicama stavljala u nepovoljniji položaj.

Kako bi spriječili sve intenzivniju pojavu kupnje više proizvoda u svrhu daljnjeg preprodavanja iste, koja se prijašnjih godina pokazala kao česta pojava, ove godine proizvodi su ograničeni kupnjom za osobnu potrošnju, pa je tako moguće kupiti jedan proizvod po osobi.