Huawei i Juraj Šebalj lokalno predstavili najnoviji flagship: Huawei Mate 50 Pro stigao u Hrvatsku

Huawei je u intimnom okruženju Sancta Domenica poslovnice u Zagrebu u subotu 05. studenoga, lokalno predstavio Mate 50 Pro pametni telefon. Događaju su prisustvovali predstavnici tvrtki Huawei Technologies i Sancta Domenica, poznata medijska lica i novinari, te mnogobrojni kupci i posjetitelji Arena Park centra. Okupljeni su prisustvovali predstavljanju i prezentaciji svih impresivnih funkcija, tehnoloških inovacija, modernog dizajna i trenutno najbolje kamere na svijetu, a imali su priliku i sami testirati impresivne značajke pametnog telefona te kući ponijeti vrijedan Huawei poklon iznenađenja. Okupljenima su se obratili Xu Dong, direktor Huaweija za Hrvatsku, Huawei ambasador Juraj Šebalj te Mislav Bušić, poznati YouTuber i recezent pametnih tehnoloških uređaja.

„Kada bih morao birati između dobrog automobila i dobrog pametnog telefona, najlakše je reći: naravno auto, no najefikasniji u dnevnim zadacima sam s dobrim telefonom. Razina multitaskinga koju mi pružaju Huawei uređaji, od pametnih telefona i satova, pa sve do tableta, omogućuje mi lakše obavljanje poslovnih i privatnih obaveza tokom cijelog dana. Teško je svakim novim modelom napraviti veliki pomak u tehnologiji i inovacijama, ali Huawei Mate 50 Pro me naprosto oduševio. To je ozbiljno moćan stroj čija kamera rastura. Uz to, sadrži brz procesor i dugotrajnu bateriju pa ne moram razbijati glavu oko punjenja u pauzama od snimanja. Uz ovakvu makinu stvarno nije teško bi Huawei ambasador! Ovom prilikom želim zahvaliti Huaweiju na ukazanom povjerenju i veselim se sljedećim projektima i korištenju Mate 50 Pro pametnog telefona“, rekao je svima okupljenima Juraj Šebalj, Huawei ambasador i jedno od najpoznatijih medijskih lica u Hrvatskoj.

Mnogobrojni okupljeni imali su priliku fotografirati se s Jurajem Šebaljom te tako iz prve ruke testirati moćnu 50 MP kameru Mate 50 Pro pametnog telefona. Najviše oduševljenja izazvala je upravo kamera koja sadrži prvi u svijetu fizički prilagodljiv otvor blende podesiv na 10 razina. Stražnja 50 MP kamera omogućuje vrhunske fotografije, čak i u mrklom mraku, a to potvrđuju i rezultati DXOMARK testiranja. Sa ostvarenih 149 bodova, Mate 50 Pro službeno je zauzeo poziciju vodećeg pametnog telefona za mobilnu fotografiju, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe.

Mate 50 Pro dolazi s AppGalleryjem, globalnom platformom za distribuciju aplikacija, koja broji 580 milijuna mjesečno aktivnih korisnika i više od 216.000 globalnih i lokalnih aplikacija, uključujući i one najpopularnije. Tu je i aplikacija treće strane pod nazivom Gspace, koja može pomoći korisnicima u pretrazi i pristupu svim popularnim Googleovim aplikacijama i uslugama, kao što su Google karte, YouTube i milijuni drugih kvalitetnih aplikacija.

Najnoviji flagship Huawei Mate 50 Pro dostupan je u prodaji u prekrasnoj sivoj i crnoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 9.999,00 HRK.