Huawei Watch Ultimate 2: Vrhunska tehnologija za pustolove od sada u prodaji i u Hrvatskoj

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pametni sat, koji je nedavno predstavljen na globalnom događanju u Parizu uz WATCH GT 6 Series, od sada je u prodaji i u Hrvatskoj, i to u posebnoj ponudi s vrhunskim slušalicama, FreeBuds Pro 4, na poklon.

Huawei utorak, 7. listopada 2025. u 14:27

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pametni sat, koji je nedavno predstavljen na globalnom događanju u Parizu uz WATCH GT 6 Series, od sada je u prodaji i u Hrvatskoj, i to u posebnoj ponudi s vrhunskim slušalicama, FreeBuds Pro 4, na poklon.

Ovaj sat poseban je po tome što je prvi pametni sat na tržištu koji podržava podvodnu komunikaciju temeljenu na sonaru, čime ronjenje postaje sigurnije i praktičnije. Napravljen od izdržljive legure tekućeg metala na bazi cirkonija, ovaj sat nudi vodootpornost do 150 metara dubine uz napredne funkcije za komunikaciju pod vodom. Zahvaljujući inovativnom dizajnu antene, omogućena je još brža i stabilnija povezanost čak i u najzahtjevnijim uvjetima. S detaljnim HD kartama golf terena i profesionalnim značajkama za outdoor aktivnosti, HUAWEI WATCH Ultimate 2 idealan je izbor za sportaše, ljubitelje prirode i avanturiste.

Podvodna komunikacija na bazi sonara - do 150 metara dubine

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pomiče granice sigurnosti pri ronjenju. Kao prvi pametni sat koji omogućuje komunikaciju do 150 metara, nudi opcije poput poziva i slušanja glazbe čak i pod vodom. Revolucionarna funkcija sonar komunikacije omogućuje slanje unaprijed definiranih poruka i emotikona drugim kompatibilnim satovima unutar dometa od 30 metara. Također, tu je i SOS funkcija za hitne slučajeve pod vodom, s dosegom do 60 metara, iznimno bitna za brzu pomoć kada je najpotrebnije.

Stabilna povezivost i precizna navigacija

Zahvaljujući naprednom sustavu antene s otvorenim spojem (gap anntena), signal je snažan i stabilan čak i u najizazovnijim uvjetima. Sat koristi Sunflower sustav pozicioniranja koji kombinira dual-band i pet različitih GNSS sustava za vrhunsku preciznost lokacije. Ugrađena sSIM funkcionalnost omogućuje pozive bez povezivanja s mobitelom, dok poništavanje buke pomoću umjetne inteligencije osigurava kristalno čiste razgovore. Dodatne značajke poput detekcije pada, SOS funkcije i nadzora visinske prilagodbe osmišljene su s ciljem maksimalne sigurnosti korisnika.

Izdržljiv dizajn, napredno praćenje zdravlja i dugotrajna baterija

HUAWEI WATCH Ultimate 2 dostupan je u elegantnoj plavoj i crnoj boji s kućištem od legure tekućeg metala na bazi cirkonija, dvobojnim keramičkim okvirom i safirnim staklom za dodatnu otpornost. TruSense sustav, uz podršku X-TAP tehnologije i senzora visoke preciznosti omogućuje nadzor 11 ključnih zdravstvenih parametara putem opcije Health Glance. Uz kontinuirano praćenje SpO2 vrijednosti, precizno mjerenje pulsa i kvalitetu sna, korisnici imaju uvid u sve važne zdravstvene informacije. U standardnom načinu rada, baterija traje do 4,5 dana, dok štedljivi način omogućuje čak do 11 dana korištenja.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 donosi novu eru nosive tehnologije, gdje se funkcionalnosti za outdoor aktivnosti  nadopunjuju s naprednim zdravstvenim značajkama. Idealno rješenje za sve koji od sata traže više - sigurnost, izdržljivost i inteligentna rješenja u jednom moćnom uređaji.

Cijena

HUAWEI WATCH Ultimate 2 dostupan je na hrvatskom tržištu, crni model po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 899 eura, a plavi model po 999 eura. Do 16.11. ili do isteka zaliha, kupci će na poklon dobiti FreeBuds Pro 4 slušalice.

Osim pametnih satova HUAWEI WATCH Ultimate 2, na tržištu su dostupni i modeli HUAWEI WATCH GT 6 Series. Uskoro na hrvatsko tržište stižu i Huawei FreeBuds 7i bežične slušalice, a nakon MatePad 11.5, dolaze i novi tableti.

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaju, usluge „u oblaku“ (cloud) i sl. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na 30 godina ekspertize u telekom sektoru, a posvećena je pružanju najnovijih tehnoloških iskoraka potrošačima diljem svijeta.

Za više informacija posjetite HUAWEI službenu stranicu.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi