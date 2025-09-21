Huawei Watch Ultimate 2 ide pod vodu do 150 metara i donosi komunikaciju putem sonara

Huawei se s novim Ultimateom odlučio usmjeriti na ronioce pa je tu tako povećana vodootpornost i mogućnost komunikacije putem podvodnog sonara

Huawei je ovoga petka predstavio Watch Ultimate 2 koji zadržava prepoznatljiv dizajn prethodnika, ali sada dolazi u kućištu od tekućeg metala na bazi cirkonija s dvobojnim nanokeramičkim okvirom i safirnim staklom. Jednostavnije rečeno, sat bi trebao biti još izdržljiviji.

S prednje ga strane krasi 1,5-inčni LTPO2 AMOLED zaslon vršne svjetline do 3.500 nita i s 18 posto tanjim rubovima. Najveći iskorak kod ovog modela odnosi se upravo na otpornost na vodu pa tako Watch Ultimate 2 ima 20 ATM certifikat (EN13319, ISO 22810:2010), što znači da je pogodan za ronjenje do 150 metara. Prethodni model mogao je pod vodu „samo“ 100 metara.

Još jedna inovacija koja će koristiti roniocima je mogućnost podvodne sonar komunikacije, koju sada po prvi puta vidimo na pametnom satu. Korisnici tako mogu slati unaprijed definirane poruke i emotikone drugim satovima unutar radijusa od 30 m, a tu je i SOS signal koji se može poslati uređajima unutar 60 m. Huawei je ugradio i poseban antena za stabilniju povezanost u ekstremnim uvjetima.

Baterija traje do 4,5 dana uobičajene upotrebe ili do 11 dana u načinu štednje energije. Watch Ultimate 2 inače pokreće HarmonyOS 5.1, a dolazi i s Huaweijevim zdravstvenim sustavom TruSense i X-Tap senzorom za brzo i precizno praćenje 11 zdravstvenih parametara, uključujući EKG. Sat uz sve to podržava eSIM i dvopojasni GPS, a korisnici preko njega mogu i telefonirati te puštati glazbu.

Huawei Watch Ultimate 2 koštat će 899 eura u crnoj verziji, dok će plavi biti 999 eura.