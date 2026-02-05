Preživjeli ste siječanj? Nagradite se novim pametnim telefonom!

Do kraja veljače vas, uz kupnju uređaja Magic8 Pro na poklon dobivate tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura, dok uz ultra izdržljivi Magic8 Lite dolazi praktična HONOR Choice friteza na vrući zrak

Naporan i predug siječanj je napokon iza nas. Dani su se činili beskonačnima, povratak u rutinu bio je spor, a baterije, i one naše i one na našim mobitelima, često su bile na minimumu. Došlo je vrijeme za promjene na bolje, došlo je vrijeme za novi mobitel koji vas neće iznevjeriti, već oduševiti.

HONOR Magic8 serija spaja vrhunske performanse, izdržljivost i pametna rješenja koja će vam svakodnevicu učiniti jednostavnijom, mirnijom i pouzdanijom. Ako vas treba uvjeriti da su HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite savršeni mobiteli samo nastavite čitati.

Tri dana bez punjača : HONOR Magic8 Lite opremljen je baterijom od 7.500 mAh, što je dovoljno snage za tri dana normalnog korištenja. To znači da možete otići na produženi vikend bez punjača!

: HONOR Magic8 Lite opremljen je baterijom od 7.500 mAh, što je dovoljno snage za tri dana normalnog korištenja. To znači da možete otići na produženi vikend bez punjača! Od -30°C do +55°C : Zahvaljujući naprednom nadzoru temperature, Magic8 Lite pouzdano radi i u planinama i u pustinjskim uvjetima. Savršen suputnik za ekstremne avanturiste.

: Zahvaljujući naprednom nadzoru temperature, Magic8 Lite pouzdano radi i u planinama i u pustinjskim uvjetima. Savršen suputnik za ekstremne avanturiste. "Car wash" otpornost : Magic8 Lite nosi certifikat IP69K. To znači da nije samo vodootporan, već može izdržati i mlazove vode pod visokim tlakom i visokom temperaturom, baš poput onih u profesionalnim autopraonicama.

: Magic8 Lite nosi certifikat IP69K. To znači da nije samo vodootporan, već može izdržati i mlazove vode pod visokim tlakom i visokom temperaturom, baš poput onih u profesionalnim autopraonicama. Pad s visine od dva metra : Većina telefona ne preživi pad sa stola, ali Magic8 Lite je testiran na padove s visine od dva i pol metra na tvrde površine. Zahvaljujući Ultra-Bounce tehnologiji, on doslovno „odbija“ udarce.

: Većina telefona ne preživi pad sa stola, ali Magic8 Lite je testiran na padove s visine od dva i pol metra na tvrde površine. Zahvaljujući Ultra-Bounce tehnologiji, on doslovno „odbija“ udarce. Detalji koje oko ne vidi : Kamera na Magic8 Pro modelu ima čak 200 milijuna piksela na telefoto senzoru. To omogućuje kristalno jasne fotografije udaljenih objekata koje je ljudskim okom teško razaznati.

: Kamera na Magic8 Pro modelu ima čak 200 milijuna piksela na telefoto senzoru. To omogućuje kristalno jasne fotografije udaljenih objekata koje je ljudskim okom teško razaznati. Svjetlije od sunca : Zaslon modela Magic8 Pro doseže nevjerojatnih 6.000 nita svjetline. To je trenutno najsvjetliji zaslon u industriji, što znači da ćete sadržaj vidjeti savršeno jasno čak i pod najjačim ljetnim suncem.

: Zaslon modela Magic8 Pro doseže nevjerojatnih 6.000 nita svjetline. To je trenutno najsvjetliji zaslon u industriji, što znači da ćete sadržaj vidjeti savršeno jasno čak i pod najjačim ljetnim suncem. Vaš osobni AI detektiv : Magic8 Pro je jedan od prvih telefona koji može u stvarnom vremenu prepoznati Deepfake prevare. Ako vas netko pokuša nazvati koristeći AI generirano lice ili glas, telefon će vas odmah upozoriti.

: Magic8 Pro je jedan od prvih telefona koji može u stvarnom vremenu prepoznati Deepfake prevare. Ako vas netko pokuša nazvati koristeći AI generirano lice ili glas, telefon će vas odmah upozoriti. Baterija koja ne stari: Dok većina baterija gubi snagu nakon dvije godine, HONOR-ovi algoritmi omogućuju bateriji u uređajima Magic8 serije da ostanu u vrhunskoj formi čak šest godina.

Bez obzira na koji se model odlučite, požaliti sigurno nećete. Do kraja veljače vas, uz kupnju uređaja, čekaju i super pokloni. Odlučite li se za moćni Magic8 Pro, na poklon dobivate tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura, dok uz ultra izdržljivi Magic8 Lite dolazi praktična HONOR Choice friteza na vrući zrak. Dodatnu sigurnost za oba modela pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.

HONOR Magic8 Pro je dostupan u bojama Sunrise Gold i Black i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura, dok HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena mu je 399 eura (opcija 8 GB + 256 GB) te 429 eura (opcija 8 GB + 512 GB). Oba ćete uređaja pronaći kod ovlaštenih HONOR maloprodajnih partnera.

O tvrtki HONOR

HONOR je globalna vodeća tvrtka za AI ekosustav uređaja. Posvećena je revoluciji interakcije između ljudi i uređaja kako bi povezala AI ekosustav sa svim potrošačima u eri AI Agenta i šire. Tvrtka nastoji otvoriti granice industrije kroz otvorenu, besprijekornu suradnju kako bi zajedno s partnerima u industriji stvorila ekosustav temeljen na dijeljenju vrijednosti. S inovativnim portfeljem proizvoda koji uključuju AI pametne telefone, računala, tablete, prijenosne uređaje i mnoge druge, HONOR ima za cilj osnažiti svakog pojedinca, omogućujući svima da prihvate novi inteligentni svijet.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.honor.com/hr/ ili pošaljite e-mail na newsroom@honor.com.