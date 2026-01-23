Pristupačna PC nadogradnja: Windows 11 već od 20 € i Office već od 24 € - Vip-CDKdeals

Vip-CDKdeals je započeo svoju novogodišnju rasprodaju u siječnju, nudeći originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

S početkom nove godine, korisnici osobnih računala diljem Europe koji žele nadograditi ili aktivirati svoje sustave mogu iskoristiti vremenski ograničenu novogodišnju ponudu za Microsoftove softverske licence od Vip-CDKdeals.

Promocija uključuje Windows 11 Pro, Microsoftov najnoviji operativni sustav dizajniran za moderni hardver, koji nudi poboljšanu sigurnost, bolje performanse na novim procesorima i dugoročnu kompatibilnost za buduća ažuriranja. Korisnici također mogu kupiti Microsoft Office 2021 Professional Plus, jednokratni paket za produktivnost koji uključuje Word, Excel, PowerPoint i Outlook - bez potrebne pretplate.

Za korisnike koji traže isplativu i legitimnu opciju nadogradnje, Vip-CDKdeals trenutno nudi novogodišnju promociju za Microsoftove softverske licence. Kupci mogu primijeniti promotivni kod HR35 prilikom plaćanja za dodatne uštede tijekom novogodišnje rasprodaje.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.



