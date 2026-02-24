Proširite vidike uz Galaxy Tab S11

Uštedite čak 200 € prilikom kupnje uređaja Galaxy Tab S11, samo do 25. veljače 2026.

Samsung utorak, 24. veljače 2026. u 11:34

Odabir tableta više nije samo tehnički izbor – to je odluka o tome kako ćete raditi, učiti i uživati u sadržaju svakodnevno. Galaxy Tab S11 serija kombinira moćan hardver, praktične funkcije i dodatke koji čine tablet svestranim partnerom, bilo da ga koristite za produktivnost, multimediju ili kreativnost.

Zaslon: glatko i impresivno

  • Brzina osvježavanja: 120 Hz zaslon omogućuje glađe skrolanje i fluidnije upravljanje aplikacijama, dok modeli s 60 Hz već djeluju zastarjelo.
  • OLED prikaz: dublje crne, bolji kontrast i živopisnije boje čine gledanje serija, filmova i igranje igara ugodnijim.
  • Fluidno multitasking iskustvo: veća frekvencija osvježavanja osigurava glatko pregledavanje weba, rad u više aplikacija i uživanje u multimediji bez zastajkivanja.

Dovoljno prostora i multitasking bez zastajkivanja

64 GB više nije dovoljno za sve aplikacije, igre i multimediju. Interna memorija od 128 GB predstavlja razumnu osnovu, a podrška za microSD kartice omogućuje jednostavno proširenje pohrane. RAM od 8 GB pruža solidno iskustvo u svakodnevnom radu, dok 12 GB jamči dugoročnu responzivnost i bolje performanse u zahtjevnijim scenarijima, posebno kod multitaskinga.

Baterija i punjenje za fleksibilnost koja traje cijeli dan

Kapacitet baterije važan je, ali jednako bitna je i brzina punjenja. Galaxy Tab S11 Ultra podržava brzo punjenje do 45 W – dovoljno da se napuni dok ispijate kavu. Uz oko 1200 ciklusa punjenja, baterija zadržava dobar kapacitet i nakon nekoliko godina svakodnevnog korištenja, što znači manje kompromisa i brigu o energiji tijekom dana.

Softver i dodatna oprema

Samsung DeX omogućuje da tablet u sekundi postane radna stanica s prozorima i taskbarom, gotovo kao laptop. S Pen dolazi u paketu, što odmah omogućuje bilježenje, crtanje i kreativni rad bez dodatnih troškova. Galaxy Tab S11 serija tako jednako dobro služi za multimediju dok odmarate, kreativni rad u pokretu ili produktivnost na putovanju.

Galaxy Tab S11 pokazuje da tablet više nije samo „zaslon za sadržaj“, već svestrani alat za svakodnevni život koji spaja performanse, ergonomiju i fleksibilnost. A što će Samsung donijeti sljedeće? Pratite teasere i ekskluzivne najave registracijom na samsung.com/unpacked.

Za korisnike u Hrvatskoj tu je i konkretan bonus: prijava do 25. veljače donosi vaučer od 30 € za Samsung e-trgovinu, iskoristiv pri kupnji novih uređaja. Osim toga, aktualna ponuda nudi 512 GB memorije po cijeni modela od 256 GB, što znači stvarnu uštedu od 200 € – benefit koji se u praksi osjeti.

