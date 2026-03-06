Britanski veleposlanik posjetio Datatonicov ured u Zagrebu, pokreće se AI edukacijski centar

Datatonic Croatia, nekadašnji Syntio, pokreće AI edukacijski centar, prvi specijalizirani centar za edukaciju stručnjaka u području strojnog učenja u Hrvatskoj

Bug.hr petak, 6. ožujka 2026. u 10:00

Veleposlanik Ujedinjene Kraljevine u Republici Hrvatskoj, NJ. E. Javed Patel, ovoga je tjedna posjetio zagrebačke urede tvrtke Datatonic Croatia (nekadašnji Syntio). Glavni povod posjeta je pokretanje Datatonic ML akceleratora, prvog specijaliziranog centra za edukaciju stručnjaka u području strojnog učenja u Hrvatskoj, koji predstavlja važnu investiciju kompanije u razvoj naprednih tehnoloških vještina stručnjaka na domaćem tržištu.

Datatonicov centar u Zagrebu provodi program edukacije zaposlenika u trajanju od tri mjeseca, usmjeren na iskusne softverske inženjere, koji po završetku edukaciju dobivaju titulu ML (machine learning) inženjera. Polaznike će podučavati tim mentora iz Zagreba i Ujedinjenog Kraljevstva, što im donosi najbolja znanja stvorena unutar Datatonica.

"Na domaćem tržištu kronično nedostaje kadrova s praktičnim iskustvom u AI i ML tehnologijama. Zato naš ML akcelerator nije samo odgovor na taj izazov, već dugoročna investicija u članove naših timova koji sada dobivaju priliku za vrhunski upskilling. Ponosni smo što Zagreb postaje edukacijsko središte u kojem se susreću i razmjenjuju globalna iskustva Datatonica, osiguravajući polaznicima uvid u prakse iz cijelog svijeta", istaknuo je Davorin Cetto, Managing Director Europe and Global Delivery Center.

Davorin Cetto
Davorin Cetto

Zahvaljujući prošlogodišnjem spajanju Syntio-a s britanskim Datatonicom, zagrebački timovi dobili su priliku raditi na impresivnim projektima digitalne transformacije globalnih giganata, gdje razmjenjuju znanja s brojnih raznolikih i dinamičnih tržišta na kojima Datatonic posluje. Domaći stručnjaci tako kontinuirano razvijaju napredna ML i GenAI rješenja za vodeće telekomunikacijske kompanije, velike sportske organizacije i utjecajne međunarodne institucije.

Javed Patel
Javed Patel

Veleposlanik Javed Patel tijekom posjeta je naglasio važnost suradnje britanske i hrvatske podružnice: "Bilo mi je zadovoljstvo upoznati Davorina i tim Datatonica i saznati više o njihovom poslovnom putu, uspjesima i podršci globalnim kompanijama u korištenju umjetne inteligencije. Siguran sam da će ovaj vrhunski spoj britanskog i hrvatskog talenta, inovacije i ekspertize potaknuti nove poslovne uspjehe i dostignuća. Sjajno je vidjeti Datatonic, britansku tvrtku koja je lider u ovom sektoru, u Hrvatskoj i nadam se da ćemo vidjeti još i više britanskih tvrtki koje ovdje uspješno posluju."

Datatonic Croatia bilježi rast broja zaposlenika, učvršćujući svoju poziciju najpoželjnijeg poslodavca u tech sektoru. Naime, od najave spajanja nekadašnjeg Syntia s Datatonic Group, zagrebački ured narastao je s 85 na preko 130 zaposlenika, a više od 50 novih članova tima preuzelo je uloge u inženjerskim, projektnim i administrativnim segmentima poslovanja. Ovim posjetom i otvaranjem ML akceleratora, Datatonic Group potvrđuje da Zagreb nije samo regionalno sjedište, već ključna točka na globalnoj mapi za razvoj umjetne inteligencije i napredne analitike podataka.

