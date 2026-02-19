Robotics Talent Lab na Tehničkom fakultetu HKS-a

Tehnički fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta raspisao je javni natječaj namijenjen učenicima 3. i 4. razreda gimnazija i tehničkih škola s ciljem poticanja interesa za robotiku, umjetnu inteligenciju i napredne digitalne tehnologije.

Tehnički fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta raspisao je javni natječaj namijenjen učenicima 3. i 4. razreda gimnazija i tehničkih škola s ciljem poticanja interesa za robotiku, umjetnu inteligenciju i napredne digitalne tehnologije.

Natječaj je usmjeren na izradu inovativnih projektnih rješenja primjenjivih na platformi robotskog psa. Učenici će imati priliku osmisliti funkcionalne koncepte koji uključuju autonomno kretanje, primjenu različitih senzora, računalni vid, algoritme umjetne inteligencije te društveno korisne primjene robotskih sustava. Poseban naglasak stavlja se na kreativnost, praktičnu primjenjivost i tehnološku izvedivost predloženih rješenja.

Tri najbolje ocijenjena projekta bit će odabrana za daljnju razradu i implementaciju uz stručnu podršku mentora s Fakulteta. Na taj način učenicima će se omogućiti izravan rad s profesionalnim robotskim sustavima te stjecanje konkretnih znanja i iskustava iz programiranja, robotike i umjetne inteligencije.

Cilj natječaja je potaknuti mlade na istraživačko razmišljanje, razvijati tehničku pismenost i timski rad te ih dodatno motivirati za nastavak obrazovanja u STEM području. Natječaj je otvoren za pojedinačne prijave i timove do tri učenika.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 20. 3. 2026. Objava rezultata natječaja bit će 27. 3. 2026., a provedba edukacije i rada s robotom bit će prema dogovoru, u dogovorenim terminima.

Ova inicijativa predstavlja još jedan korak u jačanju suradnje između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja te promicanju inovacija i digitalnih kompetencija među mladima.

Više informacija dostupno je na poveznici.