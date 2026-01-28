Slušalice koje se nose kao modni dodatak: HUAWEI FreeClip 2 stigle u Hrvatsku

HUAWEI FreeClip 2 slušalice imaju IP57 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, a pružaju do 38 sati autonomije - dolaze na hrvatsko tržištu, a do 28. veljače možete ih kupiti uz 20 EUR popusta

Huawei srijeda, 28. siječnja 2026. u 14:58

HUAWEI FreeClip 2, slušalice koje brišu granicu između pametnog uređaja i modnog dodatka, od danas su dostupne i na hrvatskom tržištu. Nakon što je prva generacija HUAWEI FreeClip slušalica 2023. godine promijenila percepciju open-ear TWS dizajna, nova generacija dolazi još profinjenija, snažnija i elegantnija.

HUAWEI FreeClip 2 nisu klasične slušalice. Njihov prepoznatljivi airy C-bridge design donosi laganu, prozračnu formu koja se prirodno prilagođava uhu, stvarajući osjećaj gotovo neprimjetnog nošenja. Upravo taj spoj estetike i udobnosti čini HUAWEI FreeClip 2 idealnim izborom za cjelodnevno korištenje: od jutarnjih obaveza i sastanaka, preko kave u gradu pa sve do večernjih izlazaka.

Slušalice kao modni dodatak

HUAWEI FreeClip 2 slušalice osmišljene su kao modni statement. Umjesto da se skrivaju, one se nose poput diskretnog nakita koji nadopunjuje osobni stil. Čiste linije, suvremena estetika i pažljivo odabrane boje čine ih dodatkom koji se jednako dobro uklapa u poslovni outfit, sportski look ili večernju kombinaciju.

Dostupne su u tri boje: plavoj, bijeloj i crnoj, a svaka odiše svojim svoj karakterom. Plava je inspirirana jeansom i slobodnim urbanim stilom, bijela odiše minimalističkom elegancijom, a  crna predstavlja snagu i suzdržani luksuz.

Lagan osjećaj, snažan doživljaj

Iza elegantnog dizajna krije se impresivna tehnologija. Svaka slušalica teži samo 5,1 gram, a unaprijeđeni airy C-bridge design izrađen je od koži ugodnog tekućeg silikona i legure s memorijom oblika, pružajući iznimnu fleksibilnost i mekoću. Rezultat je osjećaj lakoće koji traje cijeli dan - bez pritiska, bez umora.

HUAWEI FreeClip 2 slušalice opremljene su NPU AI procesorom koji donosi čak deset puta veću procesorsku snagu u odnosu na prethodnu generaciju. U kombinaciji s novim dual-diaphragm driverom, slušalice pružaju snažniji i bogatiji zvuk, s do 100 % jačim basom i glasnoćom, uz iznimnu jasnoću poziva, čak i u bučnim urbanim okruženjima.

Dizajnirane za svakodnevnicu

Uz IP57 otpornost na vodu i prašinu, HUAWEI FreeClip 2 slušalice bez problema prate aktivan životni stil - od treninga i šetnji gradom do iznenadnih pljuskova. Baterija traje do 38 sati, a brzo punjenje omogućuje do tri sata slušanja nakon samo deset minuta u kućištu. Slušalice su međusobno zamjenjive i automatski prilagođavaju lijevi i desni audio kanal, što znači da se bilo koja slušalica može nositi na bilo kojem uhu. Jednostavno se mogu povezati s više uređaja, a sve je osmišljeno da tehnologija radi za vas, a ne obrnuto.

Cijena i posebna ponuda

Slušalice se lako spajaju s Android i iOS uređajima, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 199 EUR.

Povodom dolaska na hrvatsko tržište, do 28. veljače, dostupna je posebna ponuda uz vaučer u iznosu od 20 EUR na HUAWEI FreeClip 2, što znači da slušalice možete kupiti po posebnoj cijeni od 179 EUR.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi