Asus TUF Gaming F16 na našem tržištu nudi grafičku karticu do RTX 5070 uz Core i7 14. generacije

TUF serija laptopa spada u jeftinije verzije gaming modela, no s obzirom da ima prilično jake komponente poput Nvidia RTX 5070, cijena ide oko 2000 eura za ovu jaču konfiguraciju

Bug.hr srijeda, 24. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002 (2025.)
Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS / 165 Hz
Procesor Intel Core i7 14650 HX (8P, 8E /24T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3
Konektori HDMI 2.1
USB C (DisplayPort, power delivery)
Thundebolt 4 (DisplayPort)
3 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,2 kg
Dimenzije 354 × 269 × 17,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.028,42 eura

Početna konfiguracija novog Asus TUF Gaming F16 prijenosnika kreće s Core i5 14450HX procesorom, RTX 5050 grafičkom karticom i slabijom varijantom Full HD ekrana. Na domaćem tržištu, najzastupljenija je ona najjača opcija koju ovog puta i predstavljamo i koja nudi zamjetno jaču grafičku karticu, nešto jači procesor i kvalitetniji ekran. Cijena ove konfiguracije je 2028 eura na domaćem tržištu. Ono što je zajedničko svim varijantama kojih je trenutačno osam u ponudi jest dizajn.

Asus se nije pretjerano razigrao elementima koje obično nude gaming laptopi, pa je dizajn prilično minimalistički s TUF logom na metalnom poklopcu ekrana, a namjena se može iščitati iz zanimljivo oblikovanih otvora za ventilaciju straga i RGB pozadinskog osvjetljenja u jednoj zoni tipkovnice. Tipkovnica inače ima numerički dio i donosi hod tipki od 1,7 mm, a Asus se hvali 10% većim touchpadom u odnosu na prošlu generaciju. Ekran laptopa se može otvoriti do 180 stupnjeva, a uređaj dolazi i s MIL-STD-810H standardom otpornosti.

Asus TUF Gaming F16 dolazi sa 16'' IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 165 Hz
Kod ove snažnije konfiguracije, Asus nudi i nešto bolji IPS ekran rezolucije 2560  x 1600 piksela koji ima svjetlinu od 400 cd/m2 i stopu osvježavanja panela od 165 HZ. Ekran ima vrlo tanke rubove oko panela, brzi odziv od 3 milisekunde i pokriva 100% sRGB spektra. Kako bi na ovoj rezoluciji mogli doseći preko 165 FPS-a, Asus je ugradio prilično jaku grafičku karticu Nvidia GeForce RTX 5070 koja dolazi s 8 GB GDDR7 memorije. U paru s Intelovim Raptor Lake generacijom procesora, konkretno Core i7 1465HX sa 16 jezgri, ova će konfiguracija ponuditi ugodno igranje i novih igara. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 terabajta.

Osim izdvojenih WASD tipki, laptop ima jednozonsko RGB pozadinsko osvjetljenje i nešto veći touchpad u odnosu na prošlu generaciju
Od prošle se generacije nisu promijenile mrežne mogućnosti pa Asus TUF Gaming F16 podržava Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Dostupni su HDMI 2.1 USB C i dodatni Thunderbolt 4, tri USB A te 3,5 mm audio konektor, a za one s nepouzdanom Wi-Fi konekcijom tu je i Ethernet. Od ostalog treba izdvojiti web kameru Full HD rezolucije s IR senzorom za Windows Hello te bateriju od 90  Wh. Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom modelu koji će imati širok raspon cijena, pri čemu se s obzirom na RTX 5070 i ova cijena u kontekstu gaming laptopa može smatrati povoljna.



