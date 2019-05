Uz novi Bug možete ostvariti 10% popusta na DELL laptope u ADM-u

Za sve Bugove čitatelje ADM je odlučio osigurati iznenađenje u obliku 10% popusta na sva DELL prijenosna računala koja se nalaze u njihovoj trgovini. U novom Bugu (broj 319, lipanj, 2019.) objavljen je ADM-ov oglas na kojem se nalazi trokutasti narančasti kupon. Da biste ostvarili popust, izrežite navedeni kupon i donesite ga na prodajno mjesto ADM Računala (Prilaz V. Brajkovića 4, Zagreb).

Na prodajnom mjestu dočekat će vas bogata ponuda prijenosnih računala, ali i ostale računalne opreme. Jednostavno prošećite po trgovini, posavjetujte se s trgovcima ako želite, potražite Dellov prijenosnik na polici i nosite ga kući uz 10% popusta koje ćete dobiti ovim kuponom.

Ponuda DELL prijenosnih računala

Na službenoj stranici ADM Računala možete vidjeti cjelokupnu ponudu. Međutim, valja naglasiti kako 10% popusta uz kupon vrijedi isključivo u fizičkoj trgovini i to SAMO na ona prijenosna računala koja se nalaze izložena na policama.

Dellovi prijenosnici svrstani su u tri kategorije:

Na stranicama možete vidjeti sve modele koji su dostupni u prodaji, međutim, ne možete izravno vidjeti koji modeli se nalaze na stanju u fizičkoj poslovnici. Naravno, uvijek možete nazvati i raspitati se. Ali od vašeg poziva do dolaska željeni proizvod se može prodati. Stoga, ako kupujete prijenosno računalo, savjetujemo da odete do ADM-a te na licu mjesta sami pogledate ponudu. Pitajte trgovce što vas zanima i oni će vam pomoći. Možda određeni modeli nisu izloženi, a ipak se nalaze u poslovnici. Na njih također vrijedi popust. To možete napraviti do 30. lipnja 2019. jer samo do tada vrijedi ova ponuda. Također, popust ćete dobiti koje god sredstvo plaćanja odabrali.

Tko prvi, njegovo!

To je glavni moto ove akcije. Prijenosna računala koja su dio promocije, ne mogu se rezervirati telefonski ili mailom. Umjesto poznate latinske uzrečice "veni, vidi, vici" (dođoh, vidjeh, pobijedih), ovdje vrijedi vrlo slična - "dođi, plati, nosi". Kad određeni model nestane, nećete ga moći naručiti i dobiti po jednakim uvjetima.

Bilo kako bilo, namjeravate li kupiti prijenosno računalo ovoga ljeta, ovo je dobra prilika da uštedite nekoliko stotina kuna.