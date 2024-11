Američka zabrana TikToka je na pomolu, hoće li je Trump poništiti?

Tijekom svojeg je prvog predsjedničkog mandata Donald Trump bio pokrenuo inicijativu za zabranu TikToka na američkom tržištu. Tumačeno je to tada kao potez u smjeru zaštite nacionalne sigurnosti te privatnosti građana, budući da se tvrdilo da TikTok usko surađuje s kineskim vlastima i s njima dijeli podatke o američkim korisnicima društvene mreže. No, bilo je to sve pred kraj mandata, pa je uz zahuktavanje nove predizborne kampanje inicijativa za zabranu nestala iz planova i nikad nije provedena.

Trump najavio, Biden proveo

Potom je četiri godine na vlasti bila administracija Joea Bidena, koja je također u posljednjoj godini mandata predložila – zabranu TikToka. Ponovno navodeći razloge iz domene nacionalne sigurnosti, prijedlog paketa zakona poslan je u Kongres, da bi tamo protekloga travnja bio i službeno potvrđen, uz veliku dvostranačku većinu u oba doma.

Kineska društvena mreža, prema novim pravilima, morala bi unutar najviše jedne godine pronaći novog vlasnika. To bi značilo da će ByteDance morati prodati svoju mrežu nekome tko nije na "listi neprijatelja" SAD-a. Taj zakon i dalje je na snazi, žalbeni proces pokrenut je sudskim putem, no prvi rok za TikTok isteći će 19. siječnja – dan prije inauguracije Donalda Trumpa na drugi predsjednički mandat. Aktualni predsjednik ima diskrecijsko pravo taj rok produljiti za 90 dana, no zasad nije izgledno da će to učiniti.

Opcije nakon smjene vladajućih

To Donalda Trumpa stavlja u poziciju da bude onaj koji će povući ranije izglasan zakon, donesen glasovima i zastupnika njegove stranke. On je, naime, tijekom ove kampanje obećavao da se nikakva zabrana TikToka neće dogoditi, želeći se dodvoriti mlađim biračima. Promjena stava za Trumpa nije ništa novo, no ovog puta morat će je vrlo jasno izraziti – u suprotnom, TikTok će s danom njegove inauguracije morati nestati s američkih trgovina aplikacija.

Business Insider je pitao pravnike koji bi bili mogući scenariji za "spas" TikToka, a oni ističu da postoje dvije opcije. Prva je da Trump nakon stupanja na dužnost službeno zatraži od Ministarstva pravosuđa da ne primijeni zakon (Foreign Adversary Controlled Applications Act) na tu društvenu mrežu. Druga je praviti se da je s poslovanjem ByteDancea sve u redu, odnosno da je TikTok pravno odvojen od matične kompanije i da ne potpada pod kompanije koje bi morale svoje vlasništvo prodati nekom poželjnijem vlasniku. I jedno i drugo bili bi neuobičajeni potezi – no na takve nas je i prva Trumpova administracija naviknula.