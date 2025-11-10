Apple uklonio aplikacije za gay upoznavanje iz kineskog App Storea

Većina globalno popularnih aplikacija za upoznavanje već je blokirana u Kini, a sada su na tu listi došli i Blued i Finka

Apple je uklonio dvije popularne aplikacije za gay upoznavanje, Blued i Finka, iz svog App Storea u Kini, nakon naloga tamošnjih vlasti. Kako doznaje Wired, riječ je o odluci donesenoj po zahtjevu Upravu za kibernetički prostor Kine, državnog internetskog regulatora.

„Poštujemo zakone u zemljama u kojima poslujemo. Na temelju naloga Uprave za kibernetički prostor Kine uklonili smo ove dvije aplikacije isključivo s kineskog App Storea“, priopćio je glasnogovornik Applea za Wired.

Uklanjanje aplikacija događa se u trenutku kada se kineska LGBTQ+ zajednica suočava s rastućim pritiscima vlasti. Većina međunarodnih aplikacija za upoznavanje već je blokirana u Kini, a proteklih godina zabilježena je pojačana cenzura LGBTQ+ sadržaja i gašenje organizacija koje se bave zaštitom prava te zajednice.

Međutim, iz Wireda ističu da postoji mogućnost da se sve navedene zabranjene aplikacije vrate u App Store ako ispune zahtjeve državnog regulatora. Ti zahtjevi obično uključuju uklanjanje sadržaja koji kineske vlasti smatraju neprimjerenim, uvođenje strožih mehanizama nadzora korisnika te usklađivanje s lokalnim propisima o pohrani podataka.

Aplikacije također moraju dokazati da mogu spriječiti širenje sadržaja koji odstupa od državnih smjernica o „javnom moralu“, što u praksi često znači ograničavanje LGBTQ+ tema i izražavanja.