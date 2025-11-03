Italija uvodi provjeru dobi za pristup pornografskim stranicama

Talijani će za pristup pornografskim stranicama morati verificirati svoju dob putem bankovnih aplikacija, mobilnih operatera ili drugih tvrtki koje imaju njihove osobne podatke, a da su pritom ovlašteni za verifikaciju

Italija od 12. studenoga uvodi obveznu provjeru dobi za pristup pornografskim stranicama. To će pravilo u početku obuhvatiti oko 50 najpoznatijih stranica, među kojima su i PornHub, XHamster i OnlyFans.

Nacionalna regulatorna agencija AGCOM objavila je da će korisnici morati potvrditi svoju dob putem ovlaštenih trećih strana kao što su bankovne aplikacije, mobilni operateri ili druge tvrtke koje već raspolažu potrebnim podacima. Nakon provjere, korisnik će dobiti kod koji omogućuje pristup web stranici, a postupak će se morati ponavljati pri svakom posjetu.

Kako navode, sustav će koristiti model dvostruke anonimnosti kako bi se zaštitila privatnost korisnika. U prijevodu, pornografske stranice neće znati identitet korisnika, a treća strana pak neće vidjeti na koju stranicu se pokušava pristupiti. Stranice koje ne budu poštovale novu uredbu mogle bi biti kažnjene s do 250.000 eura.

Gotovo isti sustav već je na snazi u Francuskoj, a sličnu inačicu ima i Ujedinjeno Kraljevstvo čiji građani za pristup pornografskim stranicama trebaju snimiti selfie ili učitati osobnu iskaznicu za provjeru dobi.