Apple zbog Akta o digitalnim tržištima prijeti obustavom isporuke određenih proizvoda u EU

Kao stanovnici Europske unije već smo posljednjih godina naviknuti na situaciju u kojoj nove usluge, najčešće povezane s umjetnom inteligencijom ili upravljanjem podacima, dobivamo na raspolaganje kasnije od ostatka svijeta. Glavni razlog za to obično je stroga europska regulativa koja pokušava održati poštenu tržišnu utakmicu, no pritom često ide predaleko, guši inovacije i primorava tehnološke kompanije na izradu specijaliziranih rješenja samo za tržište EU. Protiv takve se prakse često bune veliki igrači, a posljednji u nizu onih koji dižu glas protiv "nerazumnih" pravila je Apple.

Nakon najave da će, primjerice, prevoditelj ugrađen u slušalice kasniti u EU, postalo je sve jasnije da naše zajedničko tržište kaska za ostalima, pa su se iz Applea odlučili otvorenim pismom obratiti potrošačima i Europskoj komisiji. Ističu da je glavni "kočničar" razvoja tehnologije za europske potrošače Akt o digitalnim tržištima (Digital Markets Act, DMA), koji ima utjecaj na to kako korisnici u EU doživljavaju njihove proizvode i usluge – od mobilnih plaćanja, preko preuzimanja aplikacija pa do međusobne povezanosti uređaja unutar Appleovog ekosustava.

Odgode, rizici, privatnost

Iz Applea tako taksativno navode na koje sve načine DMA utječe na korisničko iskustvo. Ističu da značajke, poput prevoditelja (Live TRanslation), iPhone Mirroringa ili naprednih značajki unutar Apple Mapsa ne mogu biti omogućene u EU, jer propisi zahtijevaju da one funkcioniraju i s tuđim uređajima, koje nije proizveo Apple. To im donosi prevelike razvojne komplikacije, pa stoga funkcije još uvijek neće biti omogućene. Iz kompanije su, kažu, Komisiji predložili dodatne načine zaštite podataka, no prijedlozi su odbijeni.

Dakle – sve dok Apple ne pronađe načina kako i vanjske proizvode uključiti u te usluge, one neće biti dostupne na tržištu EU, kako se ne bi prekršile odredbe iz DMA. Popis odgođenih značajki nastavit će rasti, čime će korisničko iskustvo Europljana patiti i zaostajati za ostalima, navode iz kompanije.

DMA ih je primorao i na otvaranje ekosustava vanjskim trgovinama aplikacija, što je pak donijelo sigurnosne rizike. Ističu tako nesigurne načine mobilnih plaćanja, zloćudne aplikacije, neintuitivna rješenja, pornografiju, kockanje i ostale pojave, inače nepoželjne na službenom App Storeu, koje su postale neizbježne otvaranjem iOS-a neslužbenim aplikacijama. Na to se nadovezuje i obveza dijeljenja podataka koje uređaji prikupljaju o korisniku, koje sve brojnije kompanije zahtijevaju, što pak otvara pitanje ilegalnog prekomjernog nadzora građana EU.

Nemoguće je sve zadovoljiti

Apple kaže da DMA potrošačima posljedično donosi manje izbora, diferencijacije i nelojalnu konkurenciju, što je u izravnoj suprotnosti s njegovom osnovnom namjerom. Dodatno, službena se tumačenja odredbi Akta o digitalnim tržištima konstantno mijenjaju, pa je kompanijama postalo nemoguće zadovoljiti sve zahtjeve. Kazne za nepoštivanje također su potpuno proizvoljne, a sudski procesi traju godinama. DMA, zaključuju, više šteti nego što koristi i potrošačima daje samo lošije iskustvo.

Njihovi timovi i dalje ulažu tisuće radnih sati kako bi nove značajke ponudili i u EU, pritom poštujući sve propise, ali im je postalo jasno da nisu u stanju riješiti svaki izazov koji DMA pred njih postavlja. Ponavljaju svoj zahtjev regulatorima da revidiraju svoje stavove te da omoguće svojim građanima najbolje iskustvo tehnologije i proizvoda, kakvo imaju potrošači u ostatku svijeta. U suprotnom, uvijeno poručuju da će morati obustaviti isporuku određenih proizvoda i usluga na europsko tržište – kojih i kada, nije otkriveno. "DMA nas prisiljava na neke zabrinjavajuće promjene u načinu na koji dizajniramo i isporučujemo Appleove proizvode našim korisnicima u Europi", najoštrija je poruka ovog otvorenog pisma.