EU želi ublažiti GDPR i odgoditi stroga AI pravila kako bi potaknuo gospodarstvo i poslušala - SAD

Pod pritiskom industrije i SAD-a, Bruxelles ublažava dio svojih najstrožih propisa, uz tvrdnje da će fleksibilniji GDPR i Akt o umjetnoj inteligenciji ubrzati digitalno gospodarstvo EU-a

Matej Markovinović srijeda, 19. studenog 2025. u 22:43
Foto: Unsplash

Europska komisija predložila je najveće izmjene dosadašnjeg sustava digitalne regulacije, što uključuje ublažavanje GDPR-a i odgodu ključnih odredbi Akta o umjetnoj inteligenciji, u pokušaju da smanji birokraciju i ubrza gospodarski rast. Nakon godina stroge kontrole nad velikim tehnološkim tvrtkama, Bruxelles je pod pritiskom industrije i američke vlade odlučio olabaviti dio pravila koja su postavila globalne standarde privatnosti i regulacije AI-a.

Prema prijedlogu, tvrtkama bi se olakšalo dijeljenje anonimiziranih i pseudonimiziranih podataka, a AI bi smio koristiti osobne podatke za treniranje modela, sve dok je to u skladu s drugim zahtjevima GDPR-a. Također, produljuje se prijelazno razdoblje za primjenu pravila o visokorizičnim AI sustavima, sve dok ne budu dostupni potrebni standardi i alati.

Jedna od najvidljivijih promjena za korisnike, o kojoj se pisalo još krajem rujna, bit će drastično smanjenje skočnih prozora za kolačiće. Kako je navedeno, „nerizični” kolačići više neće zahtijevati pop-up, dok će se postavke za ostale kolačiće moći podešavati direktno iz preglednika.

Paket promjena, nazvan inače Digital Omnibus, uključuje i pojednostavljenu AI dokumentaciju za manje tvrtke, jedinstveni sustav prijave kibernetičkih incidenata te jaču centralizaciju nadzora nad AI-om  kroz novoosnovani AI Ured EU-a.

„Imamo sve preduvjete u EU-u za uspjeh. No, naše tvrtke, posebno startupovi i mala poduzeća, često su sputane slojevima krutih pravila. Smanjivanjem birokracije, pojednostavljivanjem EU zakona, otvaranjem pristupa podacima i uvođenjem zajedničke Europske poslovne iskaznice, dajemo prostor inovacijama da nastanu i da se plasiraju u Europi. Sve to radimo na europski način, osiguravajući da temeljna prava korisnika ostanu potpuno zaštićena“, priopćila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet.

Ipak, predložene izmjene izazvale su žestoke reakcije civilnih udruga i dijela političara, koji optužuju Komisiju da popušta pod pritiskom Big Techa i potkopava temelje europske digitalne strategije. Prijedlog sada ide u Europski parlament i države članice, gdje ga čekaju višemjesečni pregovori i moguće daljnje izmjene.

 



