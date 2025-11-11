Europska komisija planira zabranu kineske 5G mrežne opreme

Neke su zemlje već isključile kineske proizvođače iz svojih 5G sustava, ali Europska komisija sada želi da to napravi svaka članica EU-a

Europska komisija planira uvesti zabranu korištenja ZTE-ove i Huaweijeve mobilne mrežne opreme u državama članica Europske unije. Ova vijest dolazi nakon izjave potpredsjednice Komisije, Henne Virkkunen, u kojoj je pozvala sve članice EU-a da u potpunosti provedu europske smjernice za sigurnost 5G mreža iz 2020. godine i prestanu koristiti dobavljače visokog rizika u mobilnim mrežama.

„Sigurnost naših 5G mreža ključna je za naše gospodarstvo. Komisija poziva države članice koje još nisu primijenile smjernice za 5G sigurnost da usvoje odgovarajuće mjere kako bi učinkovito i brzo smanjile rizik. Nedostatak brze reakcije izlaže cijelu Europsku uniju jasnoj prijetnji“, izjavio je za Bloomberg glasnogovornik Komisije, Thomas Regnier.

Trenutno svaka država članica EU-a sama odlučuje o infrastrukturi svojih telekomunikacijskih mreža, što je dovelo do neujednačenog pristupa sigurnosnim standardima. Dok su neke zemlje, poput Njemačke, Finske i Švedske, već ograničile ili u potpunosti isključile kineske proizvođače iz svojih 5G sustava, druge i dalje surađuju s njima. Primjerice, Španjolska i Grčka dopuštaju korištenje ZTE-ove i Huaweijeve opreme, pravdavajući to nižim troškovima implementacije i bržim razvojem mrežne infrastrukture.

Europska komisija želi smanjiti ili u potpunosti riješiti tu neujednačenost koja, prema njihovom mišljenju, potencijalno nosi sa sobom velike sigurnosne rizike.