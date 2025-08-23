Hrvatska pošta obustavlja slanje komercijalnih pošiljki u SAD

Od utorka se obustavlja prijam svih pošiljaka koje se šalju u SAD, a sadrže komercijalnu robu, bez obzira na vrijednost. Posljedica je to ukidanja "de minimis" carinskog tretmana pošiljaka manje vrijednosti

Sandro Vrbanus subota, 23. kolovoza 2025. u 14:28

Od utorka, 26. kolovoza obustavlja se prijam svih pošiljaka za Sjedinjene Američke Države koje sadrže komercijalnu robu i predmete, bez obzira na vrijednost robe, te je omogućen prijam isključivo pošiljaka koje sadrže pisano priopćenje (dokumenti, korespondencija) i pošiljaka koje sadrže poklone koje privatne osobe šalju privatnim osobama u SAD, do ukupne vrijednosti robe ili poklona od 100 USD.

Odluka o obustavi prijama pošiljaka donesena je nastavno na Izvršnu uredbu predsjednika SAD-a o obustavi bescarinskog de minimis tretmana za robu koja se u poštanskim pošiljkama šalje u SAD. Ta Uredba stupa na snagu 29. kolovoza, kažu iz Hrvatske pošte.

Radi se na rješenju

PostEurop, udruženje europskih javnih poštanskih operatora čiji je član i Hrvatska pošta, iznio je službenu izjavu u vezi s Izvršnom uredbom SAD-a:

"PostEurop i njegovi članovi pomno prate događaje oko Izvršne uredbe SAD-a ʿObustava bescarinskog de minimis tretmana za sve zemljeʾ kojom je obuhvaćena roba koja se otprema u poštanskim pošiljkama u SAD. Članovi PostEuropa vrlo naporno rade na rješenjima kako bi osigurali nastavak otpreme robe u poštanskim pošiljkama u SAD i za poslovne i za privatne korisnike uzimajući pritom u obzir i važnost jamstva na koja obvezuje univerzalna poštanska usluga.

Novi propisi, koji slijede drukčiji pristup od onih koje na globalnoj razini omogućuje Svjetska poštanska unija, trebali bi stupiti na snagu 29. kolovoza 2025. godine. Ova će mjera znatno utjecati na sve poštanske tvrtke diljem svijeta i njihove korisnike koji šalju pošiljke korištenjem poštanskih mreža Američkoj pošti (USPS). Trenutačno se roba i darovi niske vrijednosti mogu bez carine uvoziti u SAD iz drugih zemalja zbog de minimis carinskog praga koji iznosi 800 USD. Promjene, međutim, znače da će se na svu robu uvezenu u SAD morati platiti carina Američkoj carinskoj službi bez obzira na zemlju podrijetla."

O eventualnim novim promjenama u prijamu pošiljaka za SAD iz Hrvatske pošte obećali su pravovremeno obavijestiti korisnike.



