Jedan punjač za sve: Bruxelles uvodi obvezu USB-C utora i za izvore napajanja

Europska komisija je revidirala ekološke zahtjeve za vanjske izvore napajanja koji se prodaju na tržištu Europske unije, a kojih se godišnje proda preko 400 milijuna. Tom će regulativom, nakon što je USB-C priključak postao standard i obveza za sve manje elektroničke uređaje u prodaju na području EU, na sličan način obveza biti uvedena i za njihove punjače. Cilj novih pravila je povećati praktičnost za potrošače te poboljšati resursnu i energetsku učinkovitost, kažu iz Komisije.

Za zajedničke punjače

Nova regulativa obuhvaća vanjske izvore napajanja koji pune ili opskrbljuju električnom energijom uređaje poput prijenosnih računala, pametnih telefona, bežičnih usmjerivača i računalnih monitora. Prema novim pravilima, oni će morati zadovoljiti više standarde energetske učinkovitosti te biti interoperabilniji. To konkretno znači da će svi USB punjači na tržištu EU morati imati najmanje jedan priključak USB Tip-C i funkcionirati s odvojivim kabelima, čime će postati "zajednički punjači".

Samim time i praksa proizvođača, koji i danas uz brojne uređaje isporučuju kabel s USB-A i USB-C priključcima bit će dokinuta, odnosno USB-C će postati jedina vrsta priključka za punjenje i napajanje uređaja. Proizvođači će imati rok od tri godine da se prilagode nadolazećim promjenama, pa će nova pravila u cijelosti stupiti na snagu krajem 2028. godine.

Smanjenje utjecaja na okoliš

Komisija očekuje da će ove mjere značajno smanjiti energetski i ekološki otisak povezan s proizvodnjom i uporabom navedenih uređaja. Procjenjuje se da će se do 2035. godine ostvariti godišnje uštede od oko 3% u potrošnji energije tijekom životnog ciklusa punjača, što odgovara godišnjoj potrošnji energije otprilike 140.000 električnih automobila.

Također, predviđa se smanjenje emisija stakleničkih plinova za 9% i emisija povezanih onečišćujućih tvari za oko 13%. Pored ekoloških prednosti, očekuje se i financijska korist za potrošače čiji bi se izdaci do 2035. godine mogli smanjiti za približno 100 milijuna eura godišnje. Veća interoperabilnost punjača donijet će i znatno povećanje praktičnosti za korisnike.

Novi logo

Kako bi potrošači lakše prepoznali usklađene uređaje, uvest će se novi EU logotip za zajednički punjač. Prepoznatljivi vizualni element bit će istaknut na svim uređajima koji spadaju pod nova pravila interoperabilnosti, čime će se olakšati spajanje punjača s odgovarajućim uređajima.

Ova se odluka nadovezuje na usklađivanje priključaka za punjenje i tehnologije brzog punjenja za uređaje poput pametnih telefona, tableta i prijenosnih računala prema revidiranoj Direktivi o radijskoj opremi. Nova uredba bit će objavljena u Službenom listu Europske unije u narednim tjednima, a stupit će na snagu 20 dana nakon objave. Pravila će se početi primjenjivati tri godine nakon toga, odnosno krajem 2028. godine.