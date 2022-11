Kinezi tvrde da su zabranama riješili problem dječje ovisnosti o videoigrama

Kina je još 2019. godine počela uvoditi preporuke i zabrane kad je riječ o igranju videoigara. Cilj tih propisa bio je smanjiti ovisnost o videoigrama kod mladih, pa je tako prvo uveden "policijski sat" od 22 do 8 sati, za vrijeme kojeg mlađi od 18 godina nisu imali pristup online igrama. Ograničenje je uvedeno i na dnevnoj bazi, i iznosilo je najviše 90 minuta igranja na dan. Prošle godine pravila su dodatno pooštrena, pa je vrijeme provedeno u igranju maloljetnicima ograničeno na ukupno tri sata na tjedan, i to u razdobljima od 20 do 21 sat, petkom, subotom i nedjeljom.

Treniranje strogoće

Ovaj strogi pristup pokazao se učinkovitim, izvijestio je nadležni odbor, zadužen za reguliranje industrije videoigara. Prema njihovom izvješću, stroga regulativa dovela je do toga da 75% osoba mlađih od 18 godina zaista i provodi manje od tri sata tjedno uz videoigre. Odbor je pohvalio tamošnju industriju igara za "zadivljujuće rezultate" u smanjenju ovisnosti o igrama, koje inače nazivaju i "duhovnim opijumom". Ipak, prikupljeni podaci nisu sasvim pouzdani, jer prevladava mišljenje kako maloljetnici često zaobilaze zabranu, koristeći podatke svojih roditelja za provjeru identiteta.

China claims youth gaming addiction resolved https://t.co/tydVaeYXQ1 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 23, 2022

Isto izvješće dalo je naslutiti i da bi se propisi u budućnosti mogli donekle ublažiti, primarno kako bi se zadovoljile želje predstavnika industrije. Njima zabrane i ograničenja značajno smanjuju mogućnost ostvarivanja prihoda, a na snazi je i zabrana izdavanja novih igara. Prvo "popuštanje" vidljivo je u prošlotjednoj odluci da se izdavačima odobri lansiranje 70 novih igara na tržište.

Ograničen i TikTok

Kineske vlasti inače su porast ovisnosti o videoigrama među mladima povezali sa sve češćom pojavom kratkovidnosti, slabije koncentracije, poremećajima u spavanju te uz razne druge probleme mentalnog zdravlja. Njihova zabrinutost dodatno je povećana uslijed masovnih lockdowna, kao i prelaska na učenje na daljinu, od kuće. Boravkom u zatvorenom djeca su se sve češće okretala igranju i društvenim mrežama, pa su nadležni uveli ograničenje i za Douyin, kinesku inačicu TikToka. Djeca mlađa od 14 godina na toj aplikaciji sada smiju provesti tek 40 minuta na dan.