Pogrešno kuvertirali i slali izvode, kažnjeni po GDPR-u sa 17.500 eura

Jedna je domaća štedionica izložila osobne podatke svojih klijenata tako što je, uslijed ljudske pogreške, došlo do pogrešnog strojnog umetanja listova izvoda u kuverte. AZOP je kaznio izvođača radova

Sandro Vrbanus četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 15:08

Ljudska pogreška jedan je od vodećih uzroka povreda osobnih podataka. Sustavne, dokumentirane i testirane sigurnosne mjere, posebno u procesima koji uključuju masovnu obradu podataka i distribuciju dokumenata ključne su za sprječavanje incidenata i zaštitu privatnosti, a najnoviji primjer iz Hrvatske pokazuje što se dogodi kad one ne postoje ili se ne poštuju.

Dokumenti na krivim adresama

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je, naime, još jednu novčanu kaznu domaćoj kompaniji, za koju je utvrđeno da je povrijedila privatnost podataka, čime je došlo do povrede članka 32. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Kako pišu iz Agencije, tijekom ispisa i kuvertiranja godišnjih izvoda računa za klijente došlo je do pogrešnog umetanja listova izvoda u kuverte, što je rezultiralo neovlaštenim otkrivanjem osobnih podataka 1.649 ispitanika.

Pojednostavljeno rečeno – klijentima su na adrese stizali tuđi godišnji izvodi, za što je odgovornim proglašeno poduzeće koje je ispisivalo i pakiralo te dokumente u kuverte. Ključni nalazi AZOP-a kažu da  tijekom kuvertiranja dokumenata nisu provedene odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, unatoč ugovornim obvezama. Izostale su pisane procedure kontrole, a one su se umjesto toga provodile "ad hoc". Ključno, nije provedeno testiranje nakon prebacivanja posla na drugi stroj za kuvertiranje.

"Utvrđeno je da je kod prebacivanja posla na drugi stroj za kuvertiranje i učitavanje konfiguracije postavki stroja, operater kuvertirki nepažnjom učitao pogrešni modul, što je rezultiralo pogrešnim čitanjem barkoda na dokumentima i pogrešnim grupiranjem, odnosno insertiranjem dokumenata u kuverte, na način da je zadnji list izvoda koji glasi na jednog ispitanika insertiran kao prvi list u novu kuvertu zajedno sa izvodima slijedećeg kredita, odnosno ugovora i tako nizom do kraja", stoji u rješenju AZOP-a.

Podaci koji su otkriveni uključivali su ime, prezime, adresu, broj ugovora i podatke o prometu po računu. Agencija je kao olakotnu okolnost uzela u obzir da dio klijenata nije zaprimio pogrešne izvode te da su poduzete mjere obavještavanja i ublažavanja štete. Na temelju svega, AZOP je izvršitelju obrade, dakle kompaniji zaduženoj za kuvertiranje dokumenata, izrekao upravnu novčanu kaznu od 17.500 eura.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi