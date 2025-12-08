Osveta X-a za novčanu kaznu: ugasili oglašivački račun Europskoj komisiji

U potezu koji se može iščitati kao sitničava osveta, nedugo nakon što su kažnjeni zbog nepoštivanja europskih pravila, vodstvo društvene mreže X isključilo je Europskoj komisiji mogućnost oglašavanja

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 13:10
📷 Nikita Bier / X
Nikita Bier / X

Europska komisija krajem je prošlog tjedna službeno kaznila društvenu mrežu X (nekada Twitter) zbog nepoštivanja odredbi Akta o digitalnim uslugama. Istaknuta su dva najveća krimena, zbog kojih je upravo Muskova platforma postala prva koja je dobila novčanu kaznu na temelju tog Akta – zavaravajuća politika verifikacije kroz plaćene "plave kvačice" te netransparentnost vezana uz oglase i javni pristup podacima. Izrečena im je novčana kazna od 120 milijuna eura, uz obvezu promjene određenih načina upravljanja podacima.

Svoju odluku Komisija je, među ostalim, objavila i na kažnjenom X-u, putem svojeg korisničkog računa kojim se tamo koriste već godinama. No, kazna se očekivano nije svidjela vodstvu kompanije, koje je odmah u akciju poslalo svojeg "čovjeka za posebne projekte", kontroverznog poduzetnika Nikitu Biera. On je vrlo brzo "otkrio" neobičnosti kod objave Europske komisije, pa im na temelju toga odlučio uzvratiti na jedini način koji može – vlastitom kaznom.

Eto vam sad, zločesti birokrati!

Naime, Bier kaže da je Europska komisija, za potrebe objave o kazni X-u, aktivirala svoj oglasni račun na toj mreži, putem kojeg nisu plasirali oglase od 2021. godine. Potom su u oglašivačkom panelu postavili objavu, zajedno s fotografijom i poveznicom na vijest, na način da objava X-ovim algoritmima izgleda kao video zapis.

Slijedom toga, objava je prirodno dobila veći doseg, što je funkcionalnost ugrađena u X-ovu oglašivačku platformu, kojom oglašivači redovito "hakiraju" njihove algoritme. Bier je brže-bolje tu značajku prozvao "propustom", optužio Komisiju za namjerno iskorištavanje slabosti platforme te im – u sitničavom osvetničkom potezu – ugasio oglašivački račun.

Elon Musk se također u međuvremenu više puta obrušio na Komisiju i Europsku uniju općenito, uspoređujući je s nacizmom i svim zlim pojavama kojih se mogao sjetiti, no malo je vjerojatno da će njegovi i Bierovi tantrumi pomoći u ublažavanju stava europskih vlasti. Odrezanih 120 milijuna eura vrlo vjerojatno će morati platiti, a o sljedećim koracima usklađenja s europskim pravilima vjerojatno ćemo više doznati uskoro.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi