Osveta X-a za novčanu kaznu: ugasili oglašivački račun Europskoj komisiji

U potezu koji se može iščitati kao sitničava osveta, nedugo nakon što su kažnjeni zbog nepoštivanja europskih pravila, vodstvo društvene mreže X isključilo je Europskoj komisiji mogućnost oglašavanja

Europska komisija krajem je prošlog tjedna službeno kaznila društvenu mrežu X (nekada Twitter) zbog nepoštivanja odredbi Akta o digitalnim uslugama. Istaknuta su dva najveća krimena, zbog kojih je upravo Muskova platforma postala prva koja je dobila novčanu kaznu na temelju tog Akta – zavaravajuća politika verifikacije kroz plaćene "plave kvačice" te netransparentnost vezana uz oglase i javni pristup podacima. Izrečena im je novčana kazna od 120 milijuna eura, uz obvezu promjene određenih načina upravljanja podacima.

Svoju odluku Komisija je, među ostalim, objavila i na kažnjenom X-u, putem svojeg korisničkog računa kojim se tamo koriste već godinama. No, kazna se očekivano nije svidjela vodstvu kompanije, koje je odmah u akciju poslalo svojeg "čovjeka za posebne projekte", kontroverznog poduzetnika Nikitu Biera. On je vrlo brzo "otkrio" neobičnosti kod objave Europske komisije, pa im na temelju toga odlučio uzvratiti na jedini način koji može – vlastitom kaznom.

Eto vam sad, zločesti birokrati!

Naime, Bier kaže da je Europska komisija, za potrebe objave o kazni X-u, aktivirala svoj oglasni račun na toj mreži, putem kojeg nisu plasirali oglase od 2021. godine. Potom su u oglašivačkom panelu postavili objavu, zajedno s fotografijom i poveznicom na vijest, na način da objava X-ovim algoritmima izgleda kao video zapis.

Slijedom toga, objava je prirodno dobila veći doseg, što je funkcionalnost ugrađena u X-ovu oglašivačku platformu, kojom oglašivači redovito "hakiraju" njihove algoritme. Bier je brže-bolje tu značajku prozvao "propustom", optužio Komisiju za namjerno iskorištavanje slabosti platforme te im – u sitničavom osvetničkom potezu – ugasio oglašivački račun.

The irony of your announcement:



You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach.



As you may be aware, X believes everyone should… https://t.co/ziuhUOimOT — Nikita Bier (@nikitabier) December 6, 2025

Elon Musk se također u međuvremenu više puta obrušio na Komisiju i Europsku uniju općenito, uspoređujući je s nacizmom i svim zlim pojavama kojih se mogao sjetiti, no malo je vjerojatno da će njegovi i Bierovi tantrumi pomoći u ublažavanju stava europskih vlasti. Odrezanih 120 milijuna eura vrlo vjerojatno će morati platiti, a o sljedećim koracima usklađenja s europskim pravilima vjerojatno ćemo više doznati uskoro.