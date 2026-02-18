Sada je i Shein na udaru EU zbog "ovisničkog" dizajna i lažnih proizvoda

Europska komisija pokrenula je postupak protiv Sheina, u skladu s Aktom o digitalnim uslugama, zbog dizajna koji stvara ovisnost, nedostatka transparentnosti algoritama te prodaje nezakonitih proizvoda

Europska komisija službeno je otvorila istražni postupak protiv kineske internetske trgovine Shein, temeljen na odredbama Akta o digitalnim uslugama. Odluka je uslijedila nakon preliminarne analize izvješća o procjeni rizika, odgovora na službene upite Komisije te informacija prikupljenih od trećih strana. Glavni fokus istrage usmjeren je na usklađenost poslovanja platforme s europskim standardima sigurnosti i transparentnosti.

Upitan dizajn i algoritmi

Postupak će se prvenstveno baviti sustavima koje je Shein uspostavio za suzbijanje prodaje nezakonitih proizvoda na tržištu Europske unije. Posebnu zabrinutost Komisije izazvala je prisutnost materijala koji bi mogao predstavljati seksualno zlostavljanje djece, poput lutki za seks koje nalikuju maloljetnicima. Istražitelji će provjeriti jesu li postojeći mehanizmi zaštite dovoljni da spriječe distribuciju takvog opasnog sadržaja.

Drugi ključni segment istrage odnosi se na dizajn same platforme koji bi mogao izazivati ovisnost kod potrošača. Pod lupom su sustavi nagrađivanja i prikupljanja bodova za angažman korisnika, za koje se sumnja da negativno utječu na dobrobit pojedinaca. Komisija želi utvrditi jesu li rizici povezani s takvim "gejmificiranim" sučeljem adekvatno ublaženi kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača na internetu.

Nadalje, ispituje se transparentnost sustava za preporučivanje sadržaja i proizvoda. Prema važećim propisima, Shein je obvezan javno objaviti glavne parametre svojih algoritama te korisnicima omogućiti barem jednu opciju preporuka koja se ne temelji na profiliranju. Trenutačna praksa platforme u predlaganju sadržaja bit će detaljno analizirana kako bi se utvrdilo poštuju li se prava korisnika na informiranost i izbor.

Daljnji koraci

U provođenje istrage bit će uključen i irski koordinator za digitalne usluge, budući da je Irska zemlja u kojoj Shein ima registrirano sjedište za poslovanje unutar Europske unije. Iako pokretanje ovog službenog postupka ne prejudicira konačni ishod, ono daje Komisiji široke ovlasti za prikupljanje dodatnih dokaza, provođenje razgovora i mjera praćenja.

Tijekom narednog razdoblja, Europska komisija može poduzeti daljnje provedbene korake, uključujući donošenje privremenih mjera ili odluka o neusklađenosti. S druge strane, Shein ima mogućnost predložiti obveze i korektivne radnje kako bi otklonio utvrđene nedostatke.